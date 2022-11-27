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В Днепре будет дождь: погода на 27 ноября

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про В Днепре будет дождь: погода на 27 ноября

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Небольшой дождь будет идти ночью и днем и закончится только к вечеру. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 2,7 метров в секунду.

Народные приметы на 27 ноября:

  • Если идет снег – в мае будут лить дожди.
  • Если пасмурно за окном – жди теплую зиму.
  • Иней в этот день обещает скорую и теплую весну.
  • Ясный день – год будет неурожайным.
  • Сильно каркают вороны – к оттепели.

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