В Днепре будет дождь: погода на 27 ноября

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Небольшой дождь будет идти ночью и днем и закончится только к вечеру. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 2,7 метров в секунду.

Обязательно захватите с собой зонт!

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