В Днепре будет дождь: погода на 27 ноября

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Небольшой дождь будет идти ночью и днем и закончится только к вечеру. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 2,7 метров в секунду.
Народные приметы на 27 ноября:
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Российские оккупанты могут нанести новые ракетные удары по Украине на следующей неделе.
В Днепре и по всей Украине начали создавать "пункти незламності".
Субботнее утро. Ничего не предвещало беды. Ты занимаешься своими делами, идешь в магазин, готовишь завтрак, как вдруг – взрыв, российская ракета разрушает всю твою жизнь.
Эта птичка легко определяется в природе по большой голове, массивному толстому клюву и своеобразной окраске: верх головы и спина коричневые, шея серая, низ тела буровато-розовый, на горле хорошо заметно черное пятно, а на черных крыльях и хвосте – белые пятна.
Сегодня, 26 ноября, российские оккупанты атаковали ракетами Днепр.
Сегодня мы сообщили, что женщина, пострадавшая во время прилета по Днепру 17 ноября, умерла.
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Благодаря слаженной работе энергетиков по восстановлению энергосистемы с 13.00 субботы, 26.11.2022, энергетики начали в Днепропетровской области переход на новый график подачи электроэнергии населению.
В субботу, 26 ноября, россияне атаковали Днепр ракетами.
Сегодня, 26 ноября, в Днепре на Амурском мосту произошла авария.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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