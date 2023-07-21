Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре берег в сквере Прибрежном покрылся водорослями (ФОТО)

Сегодня 21:30
просмотров

Реку Днепр заполонили водоросли.

Новости Днепра про В Днепре берег в сквере Прибрежном покрылся водорослями (ФОТО)

Об этом сообщает Dnepr.info. 

В сквере Прибрежном река Днепр заметно позеленела. На поверхности воды видны водоросли, заполонившие всю прибрежную акваторию.

Однако это явление не ново. Ежегодно в середине лета Днепр зацветает водорослями и другими речными растениями, которые превращают этот водоем в зловонное болото.

Пока ситуация не критическая, но купаться или гулять здесь не совсем приятно.

Новости Днепра про В Днепре берег в сквере Прибрежном покрылся водорослями (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре берег в сквере Прибрежном покрылся водорослями (ФОТО)

Возле берега выросли кусты водорослей. Иногда акваторию реки очищают от растений-вредителей, но впоследствии они вырастают заново.

Новости Днепра про В Днепре берег в сквере Прибрежном покрылся водорослями (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что из-за жары Днепр понемногу превращается в болото. А вот на Днепропетровщине на водоемах заметили реликтовое растение, убивающее все живое.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре берег в сквере Прибрежном покрылся водорослями (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре берег в сквере Прибрежном покрылся водорослями (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Раскололся, когда снимали на реставрацию: вандалы разрушают осиротевший постамент памятника Шевченко в Днепре (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 18:01
Раскололся, когда снимали на реставрацию: вандалы разрушают осиротевший постамент памятника Шевченко в Днепре (ФОТО)

Когда-то в парке Шевченко была целая «Аллея писателей», где стояли…

Как жителям Днепра сэкономить на яйцах в «АТБ» почти половину стоимости
Новости Днепра
Сегодня 17:58
Как жителям Днепра сэкономить на яйцах в «АТБ» почти половину стоимости

Полезный совет!

Дешевле в два раза: в Днепре в супермаркетах «рухнули» цены на лук
Новости Днепра
Сегодня 16:59
Дешевле в два раза: в Днепре в супермаркетах «рухнули» цены на лук

Весной цены на лук били все рекорды – от 70…

Большое школьное переселение: в Днепре напомнили, как учащимся сэкономить на транспорте
Новости Днепра
Сегодня 16:23
Большое школьное переселение: в Днепре напомнили, как учащимся сэкономить на транспорте

В Днепре на фоне внедрения смешанной формы обучения напомнили, как…

Последние новости

Днепр накроют грозы и шквальный ветер: объявлен І уровень опасности
Днепр накроют грозы и шквальный ветер: объявлен І уровень опасности

Берегите себя!

Сегодня 18:26
9
просмотров
Раскололся, когда снимали на реставрацию: вандалы разрушают осиротевший постамент памятника Шевченко в Днепре (ФОТО)
Раскололся, когда снимали на реставрацию: вандалы разрушают осиротевший постамент памятника Шевченко в Днепре (ФОТО)

Когда-то в парке Шевченко была целая «Аллея писателей», где стояли их бюсты, но после Второй мировой войны ее убрали, а «взамен» установили в парке памятник Тарасу Шевченко. Видно его было практически с любой точки зеленой зоны.

Сегодня 18:01
3
просмотров
Как жителям Днепра сэкономить на яйцах в «АТБ» почти половину стоимости
Как жителям Днепра сэкономить на яйцах в «АТБ» почти половину стоимости

Полезный совет!

Сегодня 17:58
9
просмотров
Дешевле в два раза: в Днепре в супермаркетах «рухнули» цены на лук
Дешевле в два раза: в Днепре в супермаркетах «рухнули» цены на лук

Весной цены на лук били все рекорды – от 70 и дороже.

Сегодня 16:59
5
просмотров
Большое школьное переселение: в Днепре напомнили, как учащимся сэкономить на транспорте
Большое школьное переселение: в Днепре напомнили, как учащимся сэкономить на транспорте

В Днепре на фоне внедрения смешанной формы обучения напомнили, как школьникам сэкономить на проезде.

Сегодня 16:23
1
просмотров
Легкоатлет из Днепра получил путевку на Олимпиаду-2024: показал лучший результат
Легкоатлет из Днепра получил путевку на Олимпиаду-2024: показал лучший результат

Наша гордость!

Сегодня 15:59
14
просмотров
В Днепре спасали воина, который из-за ранений забыл как говорить и читать
В Днепре спасали воина, который из-за ранений забыл как говорить и читать

В Днепре лечили бойца, который из-за тяжелого ранения забыл, как говорить и читать.

Сегодня 15:35
1
просмотров
Еще 15 пикапов и 25 дронов поехали от Днепра на передовую
Еще 15 пикапов и 25 дронов поехали от Днепра на передовую

Днепр продолжает системно снабжать воинов ВСУ необходимыми автомобилями, дронами и другой техникой.

Сегодня 14:58
3
просмотров
На Днепропетровщине почти месяц назад исчез дедушка: страдает эпилепсией и плохо видит
На Днепропетровщине почти месяц назад исчез дедушка: страдает эпилепсией и плохо видит

Нужна ваша помощь!

Сегодня 14:55
5
просмотров
Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий
Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий

В Днепре работодатели срочно ищут сотрудников на работу, вакансии «горячие», но сезонные. Зарплату предлагают разную, в основном от 10 тыс, но есть срочная работа, где готовы платить даже 50 тыс грн в месяц – в зависимости от умений соискателя и…

Сегодня 14:46
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх