В Днепре берег в сквере Прибрежном покрылся водорослями (ФОТО)

Об этом сообщает Dnepr.info.
В сквере Прибрежном река Днепр заметно позеленела. На поверхности воды видны водоросли, заполонившие всю прибрежную акваторию.
Однако это явление не ново. Ежегодно в середине лета Днепр зацветает водорослями и другими речными растениями, которые превращают этот водоем в зловонное болото.
Пока ситуация не критическая, но купаться или гулять здесь не совсем приятно.
Возле берега выросли кусты водорослей. Иногда акваторию реки очищают от растений-вредителей, но впоследствии они вырастают заново.
Напомним, ранее мы писали, что из-за жары Днепр понемногу превращается в болото. А вот на Днепропетровщине на водоемах заметили реликтовое растение, убивающее все живое.
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