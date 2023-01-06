В Днепре 59-летняя женщина задержала вора, который пытался вытащить у нее из кармана Iphone

Утром 5 января около 09:42 правоохранители Днепра получили сообщение о краже на улице Байкальская.

По словам заявительницы, неизвестный пытался вытащить у нее из кармана телефон, однако был задержан.

Прибыв на место происшествия, информация подтвердилась. Мужчина 1989 года рождения пытался украсть у заявительницы «Iphone 12 Pro Max». Женщина не видела факта преступления, однако ей сообщили об этом свидетели происшествия.

На место было вызвано СОГ. Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Источник: dp.reporter

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