В Днепре 59-летняя женщина задержала вора, который пытался вытащить у нее из кармана Iphone

По словам заявительницы, неизвестный пытался вытащить у нее из кармана телефон, однако был задержан.
Прибыв на место происшествия, информация подтвердилась. Мужчина 1989 года рождения пытался украсть у заявительницы «Iphone 12 Pro Max». Женщина не видела факта преступления, однако ей сообщили об этом свидетели происшествия.
На место было вызвано СОГ. Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия.
Источник: dp.reporter
Читайте также:
Автор:
Захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
Сегодня днепрян ждет достаточно теплая погода.
Об этом сообщают в пресс-службе городского совета Днепра.
Порывы ветра – 15-20 м/с.
Два дополнительных поезда через Днепр и Кривой Рог пустит "Укрзалізниця" на рождественские праздники.
Ночью 6 января российские оккупанты нанесли два удар из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.
Украинские силы за минувшие сутки ликвидировали 530 оккупантов и уничтожили 23 танка. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже отметку в 110 000 убитыми.
Воспитанники городского Центра детского и юношеского творчества г. Синельниково сделали талисманы для украинских воинов.
В Каменском семья на улице Механизаторов отравилась угарным газом.
В Днепропетровской области задержали наркоторговца, который скрывался от правоохранителей больше 5 лет.
Захватите с собой зонт!
У Дніпрі запропонували перейменувати парк імені Глоби у парк імені Степана Бандери.
Отличные новости!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!