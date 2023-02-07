В Днепр идет похолодание: погода на 7 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до -4°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Февраль начался одновременно со вспышкой на Солнце, которая ударила по…

Днепр делает все, чтобы жизнь в городе оставалась комфортной –…

Только за неделю: на Днепропетровщине ОРВИ и коронавирусом заболели более 10 тысяч жителей С 27 января по 2 февраля 2023 года в Днепропетровской области на ОРВИ, включая подозрение на коронавирусную инфекцию, заболело 10 490 человек, из них 3 432 (32,7%) — дети в возрасте до 17 лет. просмотров

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Антирекорд: больше всего людей в результате ДТП в прошлом году погибло на Днепропетровщине В 2022 году в Украине произошло 18 628 ДТП с погибшими и травмированными, что на 24% меньше, чем в 2021 году. просмотров

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