В Днепр идет похолодание: погода на 7 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до -4°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 7 февраля:
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