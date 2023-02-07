Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепр идет похолодание: погода на 7 февраля

Сегодня 06:15
просмотров

Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про В Днепр идет похолодание: погода на 7 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до -4°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 7 февраля:

  • Снег — к позднему наступлению зимы.
  • Если поют синицы, то морозы не ослабнут.
  • Оттепель в этот день — к похолоданию.
  • Лес почернел — к метели или к оттепели.
  • Воробьи громко кричат — жди оттепели.
  • Утренняя заря быстро гаснет — к морозу.
  • Дует ветер, а инея не было — жди бури.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепр идет похолодание: погода на 7 февраляУкраїнська Новости Днепра про В Днепр идет похолодание: погода на 7 февраляРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Днепр получил от немецкого города пять больших комфортабельных автобусов
    Новости Днепра
    Вчера 17:00
    Днепр получил от немецкого города пять больших комфортабельных автобусов

    Днепр делает все, чтобы жизнь в городе оставалась комфортной –…

    Погода на 6 февраля: в Днепре весь день будет облачным
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 6 февраля: в Днепре весь день будет облачным

    Зонт сегодня можно оставлять дома!

    Готовьтесь: сегодня Землю накроет мощная магнитная буря
    Новости Днепра
    05.02.2023 10:00
    Готовьтесь: сегодня Землю накроет мощная магнитная буря

    Февраль начался одновременно со вспышкой на Солнце, которая ударила по…

    Погода в Днепре в воскресенье, 5 февраля: облачно и без осадков
    Новости Днепра
    05.02.2023 06:15
    Погода в Днепре в воскресенье, 5 февраля: облачно и без осадков

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Последние новости

    Только за неделю: на Днепропетровщине ОРВИ и коронавирусом заболели более 10 тысяч жителей
    Только за неделю: на Днепропетровщине ОРВИ и коронавирусом заболели более 10 тысяч жителей

    С 27 января по 2 февраля 2023 года в Днепропетровской области на ОРВИ, включая подозрение на коронавирусную инфекцию, заболело 10 490 человек, из них 3 432 (32,7%) — дети в возрасте до 17 лет.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Экс-игрок «Днепра» ответил на обвинения испанских фанатов после фото с портретом Бандеры
    Экс-игрок «Днепра» ответил на обвинения испанских фанатов после фото с портретом Бандеры

    Роман Зозуля стал жертвой оскорбительных возгласов во время матча Депортиво – Райо Махадаонда в рамках 21 тура Примеры Федерасьон.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Сегодня враг атаковал 2 района Днепропетровщины: официальная информация
    Сегодня враг атаковал 2 района Днепропетровщины: официальная информация

    Днем оккупанты дважды ударили по Днепропетровщине. Под обстрелом из тяжелой артиллерии оказались Никопольский и Синельниковский районы.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Землетрясения: количество погибших и раненых растет ежечасно
    Землетрясения: количество погибших и раненых растет ежечасно

    Число погибших в результате землетрясения в Турции силой 7,7 балла увеличилось до 1651 человек. При этом 11 119 человек получили ранения.

    Вчера 20:30
    0
    просмотров
    Нашел ключи от квартиры и украл велосипед: в Кривом Роге суд вынес приговор
    Нашел ключи от квартиры и украл велосипед: в Кривом Роге суд вынес приговор

    В Кривом Роге мужчина нашел ключи от чужой квартиры. В поисках добычи он ходил по дому и искал подходящие ключам двери.

    Вчера 19:45
    просмотров
    В Днепре и области может ухудшиться ситуация со светом: причины
    В Днепре и области может ухудшиться ситуация со светом: причины

    В ближайшее время ситуация с электроэнергией в Днепре и области может ухудшиться, поскольку надвигаются морозы, что увеличивает риск возникновения аварий на сетях.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Антирекорд: больше всего людей в результате ДТП в прошлом году погибло на Днепропетровщине
    Антирекорд: больше всего людей в результате ДТП в прошлом году погибло на Днепропетровщине

    В 2022 году в Украине произошло 18 628 ДТП с погибшими и травмированными, что на 24% меньше, чем в 2021 году.

    Вчера 18:45
    просмотров
    В Днепре над рекой зависла огромная красная Луна
    В Днепре над рекой зависла огромная красная Луна

    Сегодня жители Днепра могут стать свидетелями необычного зрелища - над рекой зависла огромная красная Луна.

    Вчера 18:18
    1
    просмотров
    Печное отопление, фруктовые деревья и родники: как выглядит дача за 35 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    Печное отопление, фруктовые деревья и родники: как выглядит дача за 35 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Поздняя зима и начало весны – время, когда на рынке недвижимости активнее всего продаются дачи. Будущие владельцы хотят уже летом начать работать на грядках и собирать урожай фруктов с деревьев. В Днепре купить дачу можно как по цене среднего авто,…

    Вчера 17:52
    просмотров
    Депутат из Днепропетровщины приобрела салон красоты за 2 млн, хотя два года ничего не зарабатывала
    Депутат из Днепропетровщины приобрела салон красоты за 2 млн, хотя два года ничего не зарабатывала

    На Днепропетровщине депутат сельсовета приобрела салон красоты, хотя официально ничего не зарабатывала.

    Вчера 17:37
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх