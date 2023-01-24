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В Днепр идет похолодание: погода на 24 января

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про В Днепр идет похолодание: погода на 24 января

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 24 января:

  • Овцы громко блеют и дерутся — к ненастью и ветру.
  • У овец шерсть мокрая — к дождливому году.
  • С утра идет снег — к вечеру будет мороз.
  • Какая погода на Феодосия, такой будет и ноябрь.
  • На крышах 24 января висят сосульки — в феврале будет тепло.

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