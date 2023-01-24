В Днепр идет похолодание: погода на 24 января

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 24 января:
Читайте также:
Автор:
В Днепре полиция поймала троих подростков, которые разносили по городу…
Зонт сегодня не понадобится!
Внимание!
Одевайтесь теплее, друзья!
Сражаясь за независимость Украины, погиб боец из Днепропетровской области Дмитрий Байстрюченко. Защитник получил смертельное ранение 21 января.
В Днепре 22 января на проспекте Ивана Мазепы двое неизвестных разбили окно в припаркованном автомобиле ВАЗ и проникли в машину.
Российская армия продолжает наступать в отдельных направлениях в Донецкой области, а Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский склад логистики оккупантов.
На территории одной из одесских трасс у моря нашли мертвым бизнесмена Виктора Добрянского. Известно, что предприниматель претендовал на то, чтобы владеть рынком "Седьмой километр" и находился в розыске более полугода на момент гибели.
По словам иностранных политиков и военных экспертов ближайшие несколько месяцев войны будут решающими. А значит украинцам нужно быть как никогда едиными, не сомневаться в победе и верить только тому, что говорят официальные органы власти и армия. Чтобы посеять панику среди…
В Днепре на улице Шинной трое неизвестных пытались украсть кабель. Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.
В Турции над городом Бурса зафиксировали редкое природное явление – линзообразное облако.
Планируйте свой маршрут. Пассажиров Днепра предупредили о возможных проблемах с транспортом.
Верховный Комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди побывал на месте попадания российской ракеты в многоэтажку на Набережной Победы, 118.
В связи с сохранением дефицита электроэнергии на фоне похолодания "Укрэнерго" снизило лимиты потребления. Таким образом, графики стабилизационных отключений будут действовать в Одесской области с 7:00 до 24:00, а в Киеве, Киевской и Днепропетровской – на протяжении суток.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!