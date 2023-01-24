В Днепр идет похолодание: погода на 24 января

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

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