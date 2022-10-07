Ударил молотком по голове: в Днепре мужчина напал на беззащитную женщину

В среду вечером, 5 октября, около 20:00, полицейские Днепра получили сообщение о нападении на женщину на улице Бузкова.

По словам пострадавшей, неизвестный мужчина ворвался в квартиру и напал на нее: ударил молотком по голове.

Прибыв на место происшествия информация частично подтвердилась. Нападающим оказался мужчина заявительницы 1981 года рождения, который ударил ее резиновой дубинкой.

В результате происшествия у пострадавшей разбита голова и синяк на лице. От госпитализации женщина отказалась.

На место вызвано СОГ для установления всех обстоятельств происшествия. Нападавший доставлен в отдел полиции.

Источник: Репортер

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