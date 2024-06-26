Учитель из Каменского управлял автомобилем, приобретя водительское удостоверение в Instagram

Об этом говорится в приговоре Заводского районного суда Каменского.
Мужчина, работающий учителем в одной из школ Каменского, был остановлен за нарушение ПДД и предоставил полицейским поддельное водительское удостоверение, которое ранее приобрел у незнакомца в соцсети «Instagram». За это он был оштрафован на 17 000 гривен.
Известно, что мужчина решил получить водительское удостоверение без прохождения официальной процедуры сдачи теоретических и практических экзаменов в территориальных сервисных центрах МВД Украины. В «Instagram» обвиняемый нашел дельца, пообещавшего выдать водительское удостоверение категории «В».
Получив поддельное удостоверение, мужчина ездил на своем автомобиле Audi А6, но в мае 2024 года нарушил ПДД и был остановлен сотрудниками полиции, которым предоставил для проверки поддельное водительское удостоверение.
В суде нарушителю, использовавшему подлог, назначили наказание в виде штрафа в размере 1 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 гривен) в пользу государства.
Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу государства процессуальные расходы по проведению судебно-технической экспертизы в сумме 2271,84 гривен.
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