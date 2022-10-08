Убытки для государства 50 миллионов гривен: будут судить бывшую налоговика из Днепра

Как сообщили в руководстве Днепропетровской областной прокуратуры, в суд направили обвинительный акт в отношении бывшей сотрудницы налоговой службы, нанесшей ущерб государству на 50 миллионов гривен.
Известно, что подозреваемая была заместителем начальника Главного управления ГФС в Днепропетровской области. В ходе проверки одного из промышленных гигантов Кривого Рога допустила служебную халатность и «не заметила» отсутствие уплаты экологического налога. Такими действиями она нанесла государству ущерб на сумму около 50 миллионов гривен.
Обвинительный акт направили в суд.
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