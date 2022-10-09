Убил знакомого: в Днепре задержали мужчину

Ночью 8 октября около 00:30 в садовом обществе Новокодацкого района произошла ссора между двумя мужчинами. Во время ссоры один из мужчин избил другого палкой. От телесных травм 41-летний пострадавший погиб на месте происшествия.
Сегодня 49-летний убийца был задержан правоохранителями с кинологом и служебной собакой, которая подтвердила причастность задержанного к убийству.
На данный момент ему сообщили о подозрении в уголовном правонарушении (преднамеренное убийство) УК Украины. Ему грозит заключение сроком до 15 лет.
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