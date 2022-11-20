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У вокзала в Днепре нашли гранату

Сегодня 16:58
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В Днепре на площади у вокзала была найдена граната. По предварительной информации, боеприпас увидели в биотуалете горожане и вызвали на место происшествия правоохранителей. Полиция выяснила, что корпус гранаты Ф-1 был без запала. Правоохранители устанавливают, кто может быть причастен к инциденту незаконного обращения с оружием. Українська Русский

В Днепре на площади у вокзала была найдена граната.
По предварительной информации, боеприпас увидели в биотуалете горожане и вызвали на место происшествия правоохранителей.

Полиция выяснила, что корпус гранаты Ф-1 был без запала.

Правоохранители устанавливают, кто может быть причастен к инциденту незаконного обращения с оружием.

Новости Днепра про У вокзала в Днепре нашли гранату

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Новости Днепра про У вокзала в Днепре нашли гранатуУкраїнська Новости Днепра про У вокзала в Днепре нашли гранатуРусский

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