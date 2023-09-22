У детей контузия, жену порезало обломками: в Днепре спасают семью волонтера из Никополя

В Днепр госпитализировали семью, которая пострадала во время обстрела Никополя 21 сентября.

Как рассказала знакомая семьи Елена, 29-летнего волонтера Артема Щигляка и его 34-летнюю жену Ирину госпитализировали в больницу Днепра. Вместе с ними двое маленьких сыновей, получивших контузию в результате обстрела.

Семья пострадала в ночь на 21 сентября, когда россияне в очередной раз обстреляли Никополь. Артем пострадал больше всего, он в реанимации в тяжелом состоянии. Ирину порезало осколками, а вот полуторагодовалый Миша трехмесячный Илья получили контузии из-за взрыва.

За семьей ухаживают врачи.

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