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  • У детей контузия, жену порезало обломками: в Днепре спасают семью волонтера из Никополя

У детей контузия, жену порезало обломками: в Днепре спасают семью волонтера из Никополя

Сегодня 14:43
просмотров

В Днепр госпитализировали семью, которая пострадала во время обстрела Никополя 21 сентября.

Новости Днепра про У детей контузия, жену порезало обломками: в Днепре спасают семью волонтера из Никополя

Как рассказала знакомая семьи Елена, 29-летнего волонтера Артема Щигляка и его 34-летнюю жену Ирину госпитализировали в больницу Днепра. Вместе с ними двое маленьких сыновей, получивших контузию в результате обстрела.

Семья пострадала в ночь на 21 сентября, когда россияне в очередной раз обстреляли Никополь. Артем пострадал больше всего, он в реанимации в тяжелом состоянии. Ирину порезало осколками, а вот полуторагодовалый Миша трехмесячный Илья получили контузии из-за взрыва.

За семьей ухаживают врачи.

Новости Днепра про У детей контузия, жену порезало обломками: в Днепре спасают семью волонтера из Никополя

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Новости Днепра про У детей контузия, жену порезало обломками: в Днепре спасают семью волонтера из НикополяУкраїнська Новости Днепра про У детей контузия, жену порезало обломками: в Днепре спасают семью волонтера из НикополяРусский

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