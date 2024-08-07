Трамвай 1 снова изменит маршрут: работа общественного транспорта в Днепре 7 августа

Во вторник 7 августа трамвай №1 временно сменит маршрут. Это связано с ремонтными работами на Соборной площади.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
С 21:00 будет приостановлено движение трамваев по пл. Соборной. В связи с этим маршрут №1 будет курсировать по двум направлениям:
а) Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;
б) Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Львовская/ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.
Последние отправления с окончательных остановок без указанных изменений:
Кроме того, некоторый общественный транспорт в Днепре продолжит курсировать с изменениями.
В связи с выполнением работ на перекрестке просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры:
А также в связи с выполнением работ по ремонту сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого:
Учитывайте вышеперечисленную информацию при планировании своих маршрутов.
Напомним, ранее мы писали, что появился новый разворот: произошли важные изменения в движении транспорта в центре Днепра.
Читайте также:
Автор:
На Днепропетровщине снова зафиксировали редкую бабочку.
Каменское на Днепропетровщине атаковали мошки.
Днепр будет со светом, но есть и те, кому не…
В Никопольском районе трое раненых из-за массовых обстрелов со стороны…
На Днепропетровщине снова зафиксировали редкую бабочку.
В Днепропетровской области продолжают фиксировать ядовитых пауков.
Хорошего дня, друзья!
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова из Днепра выступила в полуфинале Олимпиады-2024 в беге на 400 м с барьерами.
Каменское на Днепропетровщине атаковали мошки.
В Минэнерго ответили, повлияет ли на ситуацию в энергосистеме жара, которую прогнозируют синоптики.
Мужчина оказался среди охваченного огнем сухостоя.
Днепр будет со светом, но есть и те, кому не повезет.
В Никопольском районе трое раненых из-за массовых обстрелов со стороны оккупированных территорий.
Появился список актуальных на начало августа вакансий.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!