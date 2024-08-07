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Трамвай 1 снова изменит маршрут: работа общественного транспорта в Днепре 7 августа

Сегодня 07:44
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Произошли временные изменения в маршруте трамвая 1.

Новости Днепра про Трамвай 1 снова изменит маршрут: работа общественного транспорта в Днепре 7 августа

Во вторник 7 августа трамвай №1 временно сменит маршрут. Это связано с ремонтными работами на Соборной площади.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

С 21:00 будет приостановлено движение трамваев по пл. Соборной. В связи с этим маршрут №1 будет курсировать по двум направлениям:

а) Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;

б) Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Львовская/ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Последние отправления с окончательных остановок без указанных изменений:

  • от Железнодорожного вокзала в 20:27;
  • от Университета науки и технологий в 20:59 час.

Кроме того, некоторый общественный транспорт в Днепре продолжит курсировать с изменениями.

В связи с выполнением работ на перекрестке просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры:

  • автобусы №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 в направлении от Железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
  • автобус №155 в направлении Железнодорожного вокзала будет двигаться по схеме ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту;
  • автобус №73 в направлении Железнодорожного вокзала продолжат объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
  • троллейбус №4 в направлении станции метро «Металлургов» будет курсировать через просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. 128-й Бригады Теробороны;
  • троллейбус №5 от просп. Александра Поля будет курсировать по ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до Железнодорожного вокзала;
  • троллейбус «Б» будет курсировать в объезд через ул. Философскую;
  • трамвай №5 в направлении ж/м Западный будет курсировать через ул. Степана Бандеры – пл. Старомостова — Железнодорожный вокзал — ул. 128-й Бригады Теробороны;
  • трамваи №12, №17 от пл. Старомостовой будут курсировать через Железнодорожный вокзал — ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Владимира Антоновича.
  • Для удобства пассажиров, в схему трамвайных маршрутов №5, №12 и №17 введена временная остановка «ул. Пастера», которая будет расположена на пересечении ул. Пастера и просп. Дмитрия Яворницкого.

А также в связи с выполнением работ по ремонту сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого:

  • автобусы №57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;
  • троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской будут курсировать в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимир Мономах.

Учитывайте вышеперечисленную информацию при планировании своих маршрутов.

Напомним, ранее мы писали, что появился новый разворот: произошли важные изменения в движении транспорта в центре Днепра.

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