ТОП-10 поздравлений с Днем Святого Валентина, которые поймут только жители Днепра

Порой, чтобы рассказать о всех чувства не подобрать слов. В таком случае пригодятся открытки. Журналисты dnepr.info ко Дню всех влюбленных создали 7 праздничных валентинок, которые помогут рассказать о чувствах, но поймут их только жители Днепра.

Кто из нас не слышал этот удивительный звук тормозящей за окном маршрутки. Курсирующие в самых разных уголках города эти маленькие автобусы «выдают» одну и ту же «мелодию», ставшую уже привычной. Для некоторых жителей Днепра этот звук особый, так как «сообщает» о том, что мимо едет «Богдан» нужного номера маршрута.

В этом большом торговом центре в будний день обычно много людей. Сюда ходят за покупками в супермаркет, купить одежду, подарок, книгу, посидеть на фуд-корте и просто на лавочке в холле.

Регулярно можно прочитать в СМИ, что на станции установлены современные фильтра, но в холодное время года дымить она не перестает. Но он не всегда белый.

Набережная Днепра считается одной из самых длинных в Европе. А еще одной из самых загруженных. В часы-пик машины и автобусы двигаются не так быстро, как хотелось бы их водителям и пассажирам.

Местный бегун Саша или как его еще зовут «днепровский Форест Гамп» один из символов левого берега. В часы пик он любит бегать по проезжей части Слобожанского проспекта. Узнать его можно по дредам на голове и палке в руках. Про Сашу даже сняли фильм. По городу ходят самые разные легенды про этого человека, но его соседи говорят, что бегун просто не совсем здоров и поэтому бегает. Иногда Сашу можно встретить и в других частях Днепра.

Подчас чтобы добраться с одного берега Днепра на другой требуется огромное терпение, особенно, если на мосту случается авария и движение останавливается.

«Китайская стена» — это дом в несколько километров на жилмассиве Победа. Чтобы добраться от первого до последнего подъезда требуется проехать несколько троллейбусных остановок.

Метро в Днепре строят уже много лет подряд. Его планировали достроить к новому тысячелетию, но активно строительство новых станций в городе развернулось только в последние несколько лет. Каждый день рабочие проходили несколько метров. Но пока что закончить начатое мешает война.

«Шар желаний» на Фестивальном причале – один из символов Днепра и набережной. Открытый около 15 лет назад он несколько раз подвергался атакам вандалов с кувалдой, но его всегда восстанавливали.

Центральный рынок Днепра – это оазис турецких джинсов всех цветов и фасонов. На рынке до сих пор можно найти «профильные» ряды, где продается только эта одежда.

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