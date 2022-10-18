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Теплая осень: во вторник днепрян ждет ясная и солнечная погода

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Теплая осень: во вторник днепрян ждет ясная и солнечная погода

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 3,9 метров в секунду.

Народные приметы на 18 октября:

  • Если птицы кружатся, а облака идут не по ветру, то скоро выпадет снег.
  • На березе остались листья, а птицы полетели на юг – зима будет суровой.
  • Если вишня облетела и выпал первый снег – скоро зима вступит в свои права.
  • Шумные чайки сбились в стаю в солнечную погоду – скоро будет дождь.
  • Сразу много птиц отправились на юг – зима будет лютая.
  • Утренний туман исчез с восходом солнца – к хорошей погоде.
  • Если дубы и березы не скинули до конца листья, зима придет морозная.

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Новости Днепра про Теплая осень: во вторник днепрян ждет ясная и солнечная погодаУкраїнська Новости Днепра про Теплая осень: во вторник днепрян ждет ясная и солнечная погодаРусский

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