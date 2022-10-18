Теплая осень: во вторник днепрян ждет ясная и солнечная погода

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 3,9 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Мэр Днепра прокомментировал поступок пилота из России, который отправил свой самолет к домам в Ейске Вечером 17 октября 2022 года в российском Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Самолет разбился в жилом районе, в результате чего вспыхнуло высотное здание. 0 просмотров

Россияне атаковали Украину ракетами, авиацией и дронами, — Генштаб Российские оккупанты нанесли 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов с РСЗО, а также атаковали Украину дронами-камикадзе 17 октября. просмотров