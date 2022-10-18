Теплая осень: во вторник днепрян ждет ясная и солнечная погода

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 3,9 метров в секунду.
Народные приметы на 18 октября:
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