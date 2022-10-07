Теплая осень: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, утренние облака задержатся в Днепре до вечера, а потом должны рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +10°С. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

ВСУ отразили наступление оккупантов вблизи 13 населенных пунктов, — Генштаб Вооруженные силы Украины за сутки отразили атаки россиян в районах 13 населенных пунктов и атаковали 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники. просмотров

«Новая почта» открыла первое заграничное отделение в Польше Почтовый сервис "Новая почта" открыл первое отделение за границей – в столице Польши Варшаве. просмотров

Есть жертвы и раненые: какая сейчас ситуация в Днепропетровской области Вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район. К сожалению, не обошлось без жертв и раненых. Об этом сообщил глава ДнепрОВА Валентин Резниченко. просмотров

Бросили умирать в кукурузном поле: в Днепропетровской области мужчину избили мужчину 5 октября в Новомосковском районе нашли 45-летнего жителя села Кильчень, который лежал в поле без сознания. просмотров

В Днепре хотят переименовать улицу в честь погибшего героя Макса Семенова Он много лет был президентом Днепровской ассоциации велосипедистов и Днепровской ассоциации экстремальных видов спорта. просмотров

Без света до 8 часов в день: жителей Днепра предупреждают о веерных отключениях электроэнергии Бывший глава пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины" и эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук оценил ресурсы на будущую зиму. Он предупредил жителей страны о грядущих веерных отключениях электроэнергии. В домах может не быть света до 8 часов в день. 0 просмотров

Над Днепром заметили редкие перистые облака (ФОТО) Сегодня жители Днепра могут полюбоваться необычными облаками – перистыми. 2 просмотров