Там половина моей семьи: Филатов отреагировал на ракетный удар по Запорожью

В городе разрушены многоэтажки и многие частные дома.
Известно о 12 погибших и 49 раненых.
На обстрел Запорожья отреагировал и мэр Днепра Борис Филатов:
Долго молчал. Ибо не хватает слов.
…
Запорожье.
Боль рвет сердце.
Мой отец родом оттуда.
Там похоронены дедушка и бабушка.
Там живут сестры Лариса и Марина, тетя Оля, все мои родные.
Фактически половина моей семьи.
…
Запорожье – половина моего сердца.
А разве можно разорвать сердце пополам?
Также появились фотографии разрушенного частного сектора в Запорожье.Елизавета Бельмас
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