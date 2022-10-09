Там половина моей семьи: Филатов отреагировал на ракетный удар по Запорожью

В ночь с 8 на 9 октября оккупанты выпустили 12 ракет по Запорожью.

В городе разрушены многоэтажки и многие частные дома.

Известно о 12 погибших и 49 раненых.

На обстрел Запорожья отреагировал и мэр Днепра Борис Филатов:

Долго молчал. Ибо не хватает слов.

…

Запорожье.

Боль рвет сердце.

Мой отец родом оттуда.

Там похоронены дедушка и бабушка.

Там живут сестры Лариса и Марина, тетя Оля, все мои родные.

Фактически половина моей семьи.

…

Запорожье – половина моего сердца.

А разве можно разорвать сердце пополам?