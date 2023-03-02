«Такого ремонта никогда не было»: жители дома благодарны городским властям за реагирование и ремонт подъездов

Работы проводятся по обращению жителей к Борису Филатову во время приема городского головы. Несмотря на сложные времена и экономические вызовы, в городе продолжают системно решать неотложные проблемы днепрян.
«Начали ремонт лестничных клеток, а также заменить окна на энергосберегающие стеклопакеты. Дома уже 60 лет и таких ремонтов здесь не производилось. Жители обратились к мэру с просьбой выполнить такие обновления, и по его поручению выполняем работы. Планируем закончить через около 3-4 недели», — отметил начальник участка КП «Жилсервис-5» Олег Золотаревский.
В то же время малярка ремонтной бригады рассказывает: «Сейчас шпаклюем стены, дальше будем белить и красить их».
Жительница упомянутого дома Наталья Аксенова, проживающая в нем 40 лет, делится: «Сколько помню, ремонтов подъездов у нас никогда не было. Обратились к мэру Борису Филатову, чтобы выполнили такие работы. Наши просьбы услышали и сейчас приводят такую красоту. Окна на лестничных клетках были в ужасном состоянии, сквозняки были страшными. Старые окна тоже будут заменять. Так что безгранично благодарны за реагирование и проведение ремонта».
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