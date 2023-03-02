Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Такого ремонта никогда не было»: жители дома благодарны городским властям за реагирование и ремонт подъездов

«Такого ремонта никогда не было»: жители дома благодарны городским властям за реагирование и ремонт подъездов

Сегодня 18:00
просмотров

В многоквартирном доме на ул. Балаклеевской, 8 выполняют ремонт подъездов.

Новости Днепра про «Такого ремонта никогда не было»: жители дома благодарны городским властям за реагирование и ремонт подъездов

Работы проводятся по обращению жителей к Борису Филатову во время приема городского головы. Несмотря на сложные времена и экономические вызовы, в городе продолжают системно решать неотложные проблемы днепрян.

«Начали ремонт лестничных клеток, а также заменить окна на энергосберегающие стеклопакеты. Дома уже 60 лет и таких ремонтов здесь не производилось. Жители обратились к мэру с просьбой выполнить такие обновления, и по его поручению выполняем работы. Планируем закончить через около 3-4 недели», — отметил начальник участка КП «Жилсервис-5» Олег Золотаревский.

В то же время малярка ремонтной бригады рассказывает: «Сейчас шпаклюем стены, дальше будем белить и красить их».

Жительница упомянутого дома Наталья Аксенова, проживающая в нем 40 лет, делится: «Сколько помню, ремонтов подъездов у нас никогда не было. Обратились к мэру Борису Филатову, чтобы выполнили такие работы. Наши просьбы услышали и сейчас приводят такую красоту. Окна на лестничных клетках были в ужасном состоянии, сквозняки были страшными. Старые окна тоже будут заменять. Так что безгранично благодарны за реагирование и проведение ремонта».

Новости Днепра про «Такого ремонта никогда не было»: жители дома благодарны городским властям за реагирование и ремонт подъездовУкраїнська Новости Днепра про «Такого ремонта никогда не было»: жители дома благодарны городским властям за реагирование и ремонт подъездовРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре облачно с прояснениями: прогноз погоды на 2 марта
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    В Днепре облачно с прояснениями: прогноз погоды на 2 марта

    Зонт сегодня не понадобится!

    Мэр Днепра рассказал о дальнейшей работе с разрушенной частью дома на Победе
    Новости Днепра
    Вчера 15:16
    Мэр Днепра рассказал о дальнейшей работе с разрушенной частью дома на Победе

    В многоэтажке на Победе, куда 14 января россияне попали ракетой…

    Спортсмены из Днепра – победители на международном уровне: Мария Леонова везет домой медаль
    Новости Днепра
    Вчера 07:15
    Спортсмены из Днепра – победители на международном уровне: Мария Леонова везет домой медаль

    Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

    Привет, весна: сегодня днепрян ожидает облачная погода
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Привет, весна: сегодня днепрян ожидает облачная погода

    Зонтик можно оставлять дома!

    Последние новости

    Мужчине оторвало руку: в Никополе в доме взорвалась граната
    Мужчине оторвало руку: в Никополе в доме взорвалась граната

    В Никополе в летней кухне, где находилось двое мужчин, взорвалась граната.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Прошло уже три дня: в Кривом Роге три дня ищут 14-летнюю девочку
    Прошло уже три дня: в Кривом Роге три дня ищут 14-летнюю девочку

    В Кривом Роге три дня ищут 14-летнюю Алису Гриценчук.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В Днепре судили модель Onlyfans: подробности
    В Днепре судили модель Onlyfans: подробности

    Суд Днепра наказал модель, снимающую эротический контент.

    Сегодня 19:43
    1
    просмотров
    ВСУ атаковали позиции личного состава оккупантов и уничтожили склад боеприпасов РФ, — Генштаб
    ВСУ атаковали позиции личного состава оккупантов и уничтожили склад боеприпасов РФ, — Генштаб

    Украинские военные продолжают атаковать позиции личного состава оккупантов, а также уничтожили склад боеприпасов РФ.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Видеонаблюдение днем и ночью: Украине передали разведывательные башни SurveilSPIRE
    Видеонаблюдение днем и ночью: Украине передали разведывательные башни SurveilSPIRE

    Немецкий концерн Rheinmetall по поручению правительства Германии отправил Украине в рамках нового пакета военной помощи автоматизированные разведывательные системы SurveilSPIRE.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Глава ДнепрОВА рассказал о «волонтёрах», спекулирующих на войне в собственных интересах
    Глава ДнепрОВА рассказал о «волонтёрах», спекулирующих на войне в собственных интересах

    К сожалению, до сих пор есть люди, которые спекулируют на теме войны.

    Сегодня 18:02
    1
    просмотров
    Что появится в парке Глобы в Днепре вместо снесенных старых киосков и тира
    Что появится в парке Глобы в Днепре вместо снесенных старых киосков и тира

    В Днепре продолжают наводить порядки в парке Глобы.

    Сегодня 18:01
    просмотров
    В Днепре на Короленко BMW повис на дереве: что произошло
    В Днепре на Короленко BMW повис на дереве: что произошло

    К  счастью, никто не пострадал.

    Сегодня 17:33
    0
    просмотров
    Для чего нужен апостиль и где можно поставить в Днепре: нововведение 2023 года
    Для чего нужен апостиль и где можно поставить в Днепре: нововведение 2023 года

    В начале этого года в проставлении апостиля в Украине произошли изменения - добавилось несколько учреждений, которые занимаются его проставлением.

    Сегодня 17:22
    просмотров
    Вслед за «Ашан»: Metro внесли в перечень международных спонсоров войны
    Вслед за «Ашан»: Metro внесли в перечень международных спонсоров войны

    Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны компанию Metro Cash & Carry из-за решения руководства компании продолжать деятельность в россии.

    Сегодня 16:57
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх