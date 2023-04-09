Такого не бывает: в Днепропетровской области нашли ранние грибы-синеножки (ФОТО)

В Днепропетровской области уже собирают синеножки или же леписты лиловоногие. Это съедобные грибы, которые обычно можно найти поздней весной, летом и ранней осенью. Впрочем, в этом году первый урожай собрали уже в начале апреля.
В тематическом сообществе поделились своим уловом. Несколько грибов с синими ножками и большой шапочкой нашли вблизи Першотравенска. Эта находка очень удивила местных любителей тихой охоты, ведь обычно синеножки весной это редкость.
Та ладно. Синеножка? В каком году фото? — отмечают пользователи.
Впрочем, опытные грибники убеждают, что леписты лиловоногие весной это не редкость. При благоприятных условиях их можно найти уже в начале апреля.
От других грибов леписта отличается своей яркой ножкой. Активно растет с конца августа по ноябрь. Увидеть его можно на лугах, пастбищах и степях. В лесах почти не встречається. Найти группы этих грибов, которые образуют «ведьмовские кольца», можно на хорошо освещенных лужайках или на опушках.
Встречается почти по всей территории Украины, но чаще на юге, ведь этот гриб обожает теплую погоду.
Это съедобный гриб. Его отваривают, а потом жарят. Считается, что мякоть «синеножки» насыщена витаминами и минеральными веществами – калием, фосфором, железом и цинком, а также аминокислотами и природными антибиотиками.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области краснокнижные грибы собирают ведрами.
Читайте также:
Автор:
В Днепре "ждуны" в прямом эфире звали РФ.
В Днепре на набережной поселилась нутрия.
Днепр у ТОП-3 самых криминальных городов по данным статистического портала…
В Синельниковском районе произошло смертельное ДТП.
В Днепре "ждуны" в прямом эфире звали РФ.
В Днепре на набережной поселилась нутрия.
Днепр у ТОП-3 самых криминальных городов по данным статистического портала Numbeo.
В Синельниковском районе произошло смертельное ДТП.
Днепр накроет ливнями.
В Кривом Роге заметили детей, которые просили милостыню.
В клинике в Днепре спасают собаку с пулевым ранением.
В Днепре снова "заминировали" 159 объектов.
В Днепре выпустили на свободу краснокнижных летучих мышей.
Захватите с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!