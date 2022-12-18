Связи нет, а медицинская помощь нужна: что делать

Из-за массовых разрушений российской армией критической инфраструктуры Украины, по всей стране часто применяют аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии.
Иногда случается так, что масштабные разрушения приводят к полному блэкауту в целых областях, или даже во всей стране.
Во время массовых отключений света исчезает связь, но потребность в медицинской помощи не уменьшается.
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали как действовать, когда помощь нужна во время отсутствия связи:
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