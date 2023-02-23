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  • Суд арестовал имущество супруги Медведчука Оксаны Марченко более чем на 5,6 млрд грн, – СБУ

Суд арестовал имущество супруги Медведчука Оксаны Марченко более чем на 5,6 млрд грн, – СБУ

Сегодня 16:21
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Кроме того, Оксана Марченко подозревается в финансировании российских оккупационных группировок.

Новости Днепра про Суд арестовал имущество супруги Медведчука Оксаны Марченко более чем на 5,6 млрд грн, – СБУ

Суд арестовал имущество супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко более чем на 5,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам Службы безопасности суд арестовал имущество Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн, – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний. Также наложен арест на 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке.

Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Среди них – киевские компании «Терра-Инвест», «Укркапитал» и «Спорт-Тур», которые жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины.

Именно они основали фирму по законам рф, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД рф в оккупированном Крыму, а также уплачивала «налоги» в российский бюджет.

В СБУ напомнили, что ранее сообщили Марченко и главе аффилированной крымской фирмы о подозрении по статье «финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти». По этой же статье сообщено о подозрении главному менеджеру «Укркапитала» и «Спорт-Тура». Он задержан, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается.

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Новости Днепра про Суд арестовал имущество супруги Медведчука Оксаны Марченко более чем на 5,6 млрд грн, – СБУУкраїнська Новости Днепра про Суд арестовал имущество супруги Медведчука Оксаны Марченко более чем на 5,6 млрд грн, – СБУРусский

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