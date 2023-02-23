Суд арестовал имущество супруги Медведчука Оксаны Марченко более чем на 5,6 млрд грн, – СБУ

Суд арестовал имущество супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко более чем на 5,6 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По материалам Службы безопасности суд арестовал имущество Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн, – говорится в сообщении.
Отмечается, что решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний. Также наложен арест на 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке.
Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Среди них – киевские компании «Терра-Инвест», «Укркапитал» и «Спорт-Тур», которые жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины.
Именно они основали фирму по законам рф, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД рф в оккупированном Крыму, а также уплачивала «налоги» в российский бюджет.
В СБУ напомнили, что ранее сообщили Марченко и главе аффилированной крымской фирмы о подозрении по статье «финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти». По этой же статье сообщено о подозрении главному менеджеру «Укркапитала» и «Спорт-Тура». Он задержан, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование продолжается.
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