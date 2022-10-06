Спортивная аллея и деревянный медведь: как раньше выглядел Новокодацкий парк в Днепре (ФОТО)

В Днепре не так много парков, находящихся рядом с жилмассивами. И не так много таких, где есть все условия для занятий спортом.

Новокодацкий парк в Днепре был открыт в 1935 году. За все это время он пережил не одно переименование. Сначала его назвали в честь Ленина, в 1970 году дали новое «имя» в честь Кирова, а в 2001 году присвоили сегодняшнее название. Территория парка составляет 35 гектаров. Сегодня тут много спортивных площадок, игровых зон для детей, аттракционов, качелей. Любят гулять тут и владельцы собак со своими питомцами. В парке много зеленых деревьев, клумб с цветами, лавочек. Есть очень «шумные» зоны – где резвятся дети, но также есть место и для тех, кто любит гулять в тишине.

Несколько лет назад парк был реконструирован, поэтому гулять тут довольно приятно.

Изначально парк планировался как место, где будут «гулять» любители спорта. Для них тут создавали футбольные поля, площадки для игры в волейбол, бадминтон, на зиму – устраивали каток. Тут даже была аллея героев спорта.

В будущем место рассматривалось как возможная тренировочная база для профессиональных спортсменов. Но когда рядом с парком вырос новый жилмассив территорию зеленой зоны решили «отдать» его жителям и обустроить на ней огромный дендрарий. Планы остались на бумаге. Со временем парк стал приходить в запустение. На детских площадках не осталось ни одной качели, дорожки заросли травой, гулять по парку по вечерам было страшно и не безопасно. Но потом за него снова взялись, провели реставрацию, посреди парка даже установили фонтан, раньше его не было. Но свой «спортивный» уклон зеленая зона сохранила. Тут есть футбольное поле, баскетбольная площадка, корты, словом все, что нужно для активного отдыха.

фото: С. Грицаенко, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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