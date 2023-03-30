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  • Спортсменка Светлана Сорочук везет в Днепр медали с Чемпионата мира по легкой атлетике

Спортсменка Светлана Сорочук везет в Днепр медали с Чемпионата мира по легкой атлетике

Сегодня 10:00
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Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Новости Днепра про Спортсменка Светлана Сорочук везет в Днепр медали с Чемпионата мира по легкой атлетике

В Торуне (Польша) проходит Чемпионат мира по легкой атлетике среди ветеранов «World Masters Athletics Indoor Championships 2023». Прекрасно выступила на нем заместитель директора по учебно-тренировочной работе Днепровской детско-юношеской спортивной школы № 7 Светлана Сорочук, завоевавшая две медали.

Новости Днепра про Спортсменка Светлана Сорочук везет в Днепр медали с Чемпионата мира по легкой атлетике

Наша землячка получила золото в категории метания диска и серебро – в толкании ядра.

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Новости Днепра про Спортсменка Светлана Сорочук везет в Днепр медали с Чемпионата мира по легкой атлетикеУкраїнська Новости Днепра про Спортсменка Светлана Сорочук везет в Днепр медали с Чемпионата мира по легкой атлетикеРусский

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