«Спокойствия» не будет: на Днепропетровщине собираются переименовать два села

Два села вблизи Кривого Рога хотят переименовать.

Речь идет о двух селах, которые находятся в Криворожском районе. О планах переименовать эти населенные пункты стало известно из проекта решения Днепропетровского областного совета.

Еще 17 февраля Девладовский сельсовет принял решение об изменении названий двух сел, которые находятся в Криворожском районе. Это село Южное и Спокойствие. Причина переименования – не соответствие стандартам украинского языка. Эти два села получили свое имя еще во время господства на территории Украины сначала российской имперской, а затем советской власти.

В отличие от улиц названия населенных пунктов утверждаются Верховной Радой, поэтому сначала областной совет должен поддержать это решение и передать эстафету нардепам, которые окончательно внесут изменения.

Если областные депутаты поддержат инициативу, тогда Южное станет – Южным, а Спокойствие будет называться – Спокойствие.

Село Спокойствие, в котором официально живет всего 4 человека, находится северо-восточнее Кривого Рога. Через населенный пункт проходит железная дорога и станция Спокойствие. Село Южное расположено на 13 километров севернее Спокойствия. Сейчас здесь живет чуть менее 50 человек.

Заметим, что переименовать села просят не в первый раз. Еще в 2021 году этого требовал языковой омбудсмен.

Напомним, ранее Нацкомиссия по языку дала рекомендации по переименованию почти сотни сел и городов Днепропетровской области.

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