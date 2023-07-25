Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Спокойствия» не будет: на Днепропетровщине собираются переименовать два села

«Спокойствия» не будет: на Днепропетровщине собираются переименовать два села

Сегодня 19:13
просмотров

Два села вблизи Кривого Рога хотят переименовать.

Новости Днепра про

Речь идет о двух селах, которые находятся в Криворожском районе. О планах переименовать эти населенные пункты стало известно из проекта решения Днепропетровского областного совета.

Еще 17 февраля Девладовский сельсовет принял решение об изменении названий двух сел, которые находятся в Криворожском районе. Это село Южное и Спокойствие. Причина переименования – не соответствие стандартам украинского языка. Эти два села получили свое имя еще во время господства на территории Украины сначала российской имперской, а затем советской власти.

В отличие от улиц названия населенных пунктов утверждаются Верховной Радой, поэтому сначала областной совет должен поддержать это решение и передать эстафету нардепам, которые окончательно внесут изменения.

Если областные депутаты поддержат инициативу, тогда Южное станет – Южным, а Спокойствие будет называться – Спокойствие.

Село Спокойствие, в котором официально живет всего 4 человека, находится северо-восточнее Кривого Рога. Через населенный пункт проходит железная дорога и станция Спокойствие. Село Южное расположено на 13 километров севернее Спокойствия. Сейчас здесь живет чуть менее 50 человек.

Заметим, что переименовать села просят не в первый раз. Еще в 2021 году этого требовал языковой омбудсмен.

Напомним, ранее Нацкомиссия по языку дала рекомендации по переименованию почти сотни сел и городов Днепропетровской области.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге расследуют смерть женщины, которую нашли мертвой у дома: рядом была чужая кровь
Новости Днепра
Сегодня 20:30
В Кривом Роге расследуют смерть женщины, которую нашли мертвой у дома: рядом была чужая кровь

В Кривом Роге возбуждено уголовное дело по факту смерти местной…

Электрички, курсирующие в Запорожье через Днепропетровскую область, изменят график и маршрут: подробности
Новости Днепра
Сегодня 18:16
Электрички, курсирующие в Запорожье через Днепропетровскую область, изменят график и маршрут: подробности

Важная информация!

Исчез два дня назад: в реке Орель на Днепропетровщине утонул 39-летний мужчина
Новости Днепра
Сегодня 16:25
Исчез два дня назад: в реке Орель на Днепропетровщине утонул 39-летний мужчина

В воскресенье, 23 июля, в поселке Обуховка исчез 39-летний мужчина.

В Никополе мужчина исчез по дороге с работы домой: его ищут родные
Новости Днепра
Сегодня 15:45
В Никополе мужчина исчез по дороге с работы домой: его ищут родные

В Никополе на Днепропетровщине исчез 36-летний Владимир Багно.

Последние новости

В Днепропетровской области отдадут в частные руки химический завод: сколько хотят выручить
В Днепропетровской области отдадут в частные руки химический завод: сколько хотят выручить

В Каменском проведут аукцион, во время которого найдут нового владельца для убыточного химического завода.

Сегодня 21:14
3
просмотров
В Кривом Роге расследуют смерть женщины, которую нашли мертвой у дома: рядом была чужая кровь
В Кривом Роге расследуют смерть женщины, которую нашли мертвой у дома: рядом была чужая кровь

В Кривом Роге возбуждено уголовное дело по факту смерти местной жительницы.

Сегодня 20:30
3
просмотров
В Днепре на загруженный маршрут хотят добавить остановки: начали опрос
В Днепре на загруженный маршрут хотят добавить остановки: начали опрос

В Днепре предлагают изменить схему движения маршрута №125.

Сегодня 19:57
2
просмотров
Нашли прохожие у подъезда: в Днепре женщину вернули к жизни после клинической смерти
Нашли прохожие у подъезда: в Днепре женщину вернули к жизни после клинической смерти

В Днепре женщину вернули к жизни после клинической смерти.

Сегодня 18:35
5
просмотров
Электрички, курсирующие в Запорожье через Днепропетровскую область, изменят график и маршрут: подробности
Электрички, курсирующие в Запорожье через Днепропетровскую область, изменят график и маршрут: подробности

Важная информация!

Сегодня 18:16
10
просмотров
Днепр претендует на звание самого подпольного Лас-Вегаса в Украине, — нардеп
Днепр претендует на звание самого подпольного Лас-Вегаса в Украине, — нардеп

Днепр неофициально вошел в ТОП-3 городов, где больше всего подпольных казино.

Сегодня 17:24
6
просмотров
ТОП-10 необычных развлечений в Днепре: полет над водой, в аэротрубе и прыжок с высоты 20-го этажа
ТОП-10 необычных развлечений в Днепре: полет над водой, в аэротрубе и прыжок с высоты 20-го этажа

Позитивные эмоции способны дать заряд энергии на неделю, а также вдохновить и избавить на время от стресса. Испытать такие эмоции можно занимаясь в том числе чем-то необычным или экстремальным.

Сегодня 17:11
5
просмотров
В Днепре с моста на Монастырский остров спрыгнул мужчина: видео момента
В Днепре с моста на Монастырский остров спрыгнул мужчина: видео момента

Сегодня, 25 июля, в Днепре на мосту на Монастырский остров произошел ужасный инцидент.

Сегодня 17:00
9
просмотров
В Днепре мужчина 7 раз ударил своего друга в спину: потерпевший умер моментально
В Днепре мужчина 7 раз ударил своего друга в спину: потерпевший умер моментально

В Днепре произошло жуткое убийство.

Сегодня 16:42
9
просмотров
Исчез два дня назад: в реке Орель на Днепропетровщине утонул 39-летний мужчина
Исчез два дня назад: в реке Орель на Днепропетровщине утонул 39-летний мужчина

В воскресенье, 23 июля, в поселке Обуховка исчез 39-летний мужчина.

Сегодня 16:25
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх