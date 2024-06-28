Сотрудник ГСЧС из Днепра передавал пароли на блокпостах российской ФСБ

Начальника караула государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области осудили за измену. Спасатель в апреле 2022 года общался с сотрудником российского ФСБ из Белгорода, которому передавал пароли, которые тогда использовали на блокпостах.
Об этом говорится в приговоре Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области от 25 июня.
Известно, что ГСЧС-ник посылал врагу сообщения с информацией о порядке перемещения через контрольно-пропускные пункты. В частности, раскрывал условные отметки и пароли, действовавшие на блокпостах в течение суток, а затем приводил примеры использования «слитых» паролей, рассказывал об особенностях их применения и условиях пересечения блокпостов.
В судебном заседании работник ГСЧС виновность не признал. Сказал, что уголовное производство сфальсифицировано, доказательства сфальсифицированы и к нему следователь СБУ применял недозволенные методы досудебного расследования. Он действительно по должности имел доступ к паролям, которые дают право пересекать блокпосты, передвигаться в комендантский час и т.д., но преступлений он не совершал и смс-сообщений, фигурирующих в предъявленном обвинении, никому не писал.
Впрочем, ДБР не выявило нарушений со стороны следователей СБУ.
ГСЧС-ника признали виновным в государственной измене и приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на жилом массиве Тополь подростки гоняли на "Запорожце".
В Днепре работает два аквапарка. По одному на левом и…
В Каменском мужчина пытался убить собаку.
В Днепре на одной из улиц увидели труп.
В Днепре на жилом массиве Тополь подростки гоняли на "Запорожце".
В Днепре работает два аквапарка. По одному на левом и правом берегу города. В них можно не только поплавать в бассейне, но и покататься на горках и других водных аттракционах.
Недалеко от Днепра есть самый большой в Украине бассейн под открытым небом.
В Каменском мужчина пытался убить собаку.
В Днепре на одной из улиц увидели труп.
В Никополе Днепропетровской области может подорожать централизованное водоснабжение и водоотвод.
В Самарском районе заметили возгорание авто.
В 1996 году в Украине была принята Конституция и день ее принятия стал государственным праздником. С тех пор, ежегодно 28 июня мы отмечаем День Конституции. Это один из главных документов нашего государства.
В Днепре искали взрывчатку в админпостройке.
На Землю надвигается магнитная буря.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!