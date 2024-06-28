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Сотрудник ГСЧС из Днепра передавал пароли на блокпостах российской ФСБ

Сегодня 13:21
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В Днепропетровской области судили спасателя-предателя, который передавал служебные пароли сотруднику российской ФСБ.

Новости Днепра про Сотрудник ГСЧС из Днепра передавал пароли на блокпостах российской ФСБ

Начальника караула государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области осудили за измену. Спасатель в апреле 2022 года общался с сотрудником российского ФСБ из Белгорода, которому передавал пароли, которые тогда использовали на блокпостах.

Об этом говорится в приговоре Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области от 25 июня.

Известно, что ГСЧС-ник посылал врагу сообщения с информацией о порядке перемещения через контрольно-пропускные пункты. В частности, раскрывал условные отметки и пароли, действовавшие на блокпостах в течение суток, а затем приводил примеры использования «слитых» паролей, рассказывал об особенностях их применения и условиях пересечения блокпостов.

В судебном заседании работник ГСЧС виновность не признал. Сказал, что уголовное производство сфальсифицировано, доказательства сфальсифицированы и к нему следователь СБУ применял недозволенные методы досудебного расследования. Он действительно по должности имел доступ к паролям, которые дают право пересекать блокпосты, передвигаться в комендантский час и т.д., но преступлений он не совершал и смс-сообщений, фигурирующих в предъявленном обвинении, никому не писал.

Впрочем, ДБР не выявило нарушений со стороны следователей СБУ.

ГСЧС-ника признали виновным в государственной измене и приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

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