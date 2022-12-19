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Солнечно, но прохладно: погода в Днепре в понедельник, 19 декабря

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Солнечно, но прохладно: погода в Днепре в понедельник, 19 декабря

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре до утра прояснится, облака исчезнут и до конца дня больше не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 19 декабря:

  • Дождь на Николая – к урожаю капусты и огурцов.
  • Сколько снега сегодня выпадет, столько травы будет весной.
  • Солнечный и морозный день – к хорошему урожаю.
  • Если до 19 декабря зима была суровой, то скоро начнется оттепель.
  • Иней с утра предвещает похолодание.

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Новости Днепра про Солнечно, но прохладно: погода в Днепре в понедельник, 19 декабряУкраїнська Новости Днепра про Солнечно, но прохладно: погода в Днепре в понедельник, 19 декабряРусский

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