Солнечно, но прохладно: погода в Днепре в понедельник, 19 декабря

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре до утра прояснится, облака исчезнут и до конца дня больше не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Как действовать в случае необходимости медицинской помощи при отключении света…

В последнее время в Украине участились случаи ДТП с пешеходами.…

В КП "Днепропроводоканал" просят прощения за временные неудобства.

Сегодня в Днепре произошла трагедия.

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