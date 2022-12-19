Солнечно, но прохладно: погода в Днепре в понедельник, 19 декабря

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре до утра прояснится, облака исчезнут и до конца дня больше не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 19 декабря:
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