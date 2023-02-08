Солнечно, но прохладно: погода в Днепре на 8 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха -8°. До обеда столбики термометра будут показывать до -4°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 8 февраля:
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