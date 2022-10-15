Сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Согласно прогнозам синоптиков, ясным небо в Днепре будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показываться до +11°. Скорость ветра до 4,1 метра в секунду.
Народные приметы на 15 октября:
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