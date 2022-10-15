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Сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Сегодня 06:15
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Зонт можно оставлять дома!

Новости Днепра про Сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Согласно прогнозам синоптиков, ясным небо в Днепре будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показываться до +11°. Скорость ветра до 4,1 метра в секунду.

Новости Днепра про Сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Народные приметы на 15 октября:

  • Если сегодня выпадет первый снег, то зима установится через сорок дней.
  • Дует холодный ветер и идет дождь — зима будет очень суровой.
  • Подул северный или восточный ветер — к холодной зиме.
  • Гало вокруг луны в этот день предвещает ветра и ненастья.
  • Тихая безветренная погода — к вечернему похолоданию.
  • Если скот, выпущенный на пастбище, уходит к дому, скоро выпадет снег.
  • Куры чистят перья и хохлятся — к скорым снегопадам.

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