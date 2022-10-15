Сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Согласно прогнозам синоптиков, ясным небо в Днепре будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показываться до +11°. Скорость ветра до 4,1 метра в секунду.

Мобилизация мужчин без военного опыта: кто подлежит призыву, и когда отправят на фронт Мобилизация в Украине длится уже восьмой месяц. Повестки приходят всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, если они не освобождены от военной службы по ряду причин. Те, у кого нет военного опыта, также могут быть призваны воевать, но… просмотров

Умер звездный актер Гарри Поттера Робби Колтрейн Шотландский актер Робби Колтрейн скончался в 72 года. просмотров

Враг активно использовал РСЗО и авиацию, а ВСУ нанесли значительные потери, — Генштаб В течение суток враг совершил до десяти обстрелов с РСЗО и активно использовал авиацию. Тем временем наши герои нанесли россиянам значительные потери. просмотров

Бесплатная установка счетчиков газа в Днепре: что нужно знать АО «Днепрогаз» продолжает устанавливать счетчики газа потребителям и информирует о том, что нужно знать потребителям об этой процедуре. просмотров

В Донецкой области в бою погиб солдат из Павлограда В борьбе за независимость Украины погиб Андрей Семенов из Павлограда. просмотров