Смотрел 10 минут, как он умирает: житель Павлограда убил незрячего дедушку из-за 200 гривен

В Павлограде на Днепропетровщине судили мужчину, который убил незрячего дедушку.

В Павлограде судили мужчину, который убил незрячего пожилого мужчину в его квартире.

В материалах суда отмечается, что убийство произошло в октябре 2023 года. Обвиняемый пришел к 85-летнему мужчине с инвалидностью, который жил сам, и хотел одолжить у него 200 грн. Мама убийцы раньше помогала пенсионеру, поэтому он был знаком с дедушкой.

Пенсионер согласился дать в долг, но когда дедушка направился за деньгами в комнату, обвиняемый пошел за ним и изо всех сил ударил кулаком в лицо. Падая, пожилой мужчина потащил его за собой. При падении из сумки обвиняемого выпал нож, которым тот стал избивать потерпевшего.

Правоохранителям обвиняемый не смог объяснить, зачем он избивал дедушку. Через несколько минут пенсионер начал хрипеть. Мужчина 10 минут сидел рядом с еще живым дедушкой, но «скорую» не вызвал, потому что испугался.

К сожалению, от полученных ран пенсионер умер.

После этого мужчина нашел в комнате ключ от сейфа, открыл его и забрал оттуда деньги и банковские карты, а также прихватил перфоратор, телефон, кошелек, в котором были банковские карты и деньги, и пошел к друзьям.

Суд принял признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.