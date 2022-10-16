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Смертельное ДТП возле Братского: подробности от ГСЧС

Сегодня 19:30
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Сегодня, на трассе Борисполь - Днепр - Запорожье около 15 часов произошло смертельное ДТП.

На дороге столкнулись два легковых автомобиля Mitsubishi и Volkswagen.

В службе ГСЧС сообщили, что водители автомобилей погибли на месте. Также три человека пострадали.

Сотрудники службы изъяли из авто тело 23-летнего водителя, а врачи госпитализировали двух пассажиров: мужчину 1996 года рождения и женщину 1988 года рождения, их диагноз устанавливается. Еще один пассажир 1999 года рождения от госпитализации отказался.

Новости Днепра про Смертельное ДТП возле Братского: подробности от ГСЧС

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Новости Днепра про Смертельное ДТП возле Братского: подробности от ГСЧС

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Новости Днепра про Смертельное ДТП возле Братского: подробности от ГСЧС

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Новости Днепра про Смертельное ДТП возле Братского: подробности от ГСЧСУкраїнська Новости Днепра про Смертельное ДТП возле Братского: подробности от ГСЧСРусский

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