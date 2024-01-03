Сказочные кубы и качели-балалайки: как украшали к Новому году парк им. Писаржевского 40 лет назад (ФОТО)

Сегодня этот парк выглядит совсем по-другому.

Парк им. Писаржевского, который соединяет два проспекта – Александра Поля и Богдана Хмельницкого, – место, где любят отдыхать и гулять горожане. Там много скамеек, есть площадка для детей.

Но немногие знают, как выглядела эта зеленая зона раньше. Так, в сети показали, как украшали парк им. Писаржевского к Новому году 40 лет назад.

Фото опубликовал Pavlo Slavinskyi в ФБ-сообществе “История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск”.

Новогоднее оформление парка им. Писаржевского. 1982 год, – подписал он снимки.

Раньше здесь можно было увидеть вот такие кубы, на которых изображены разные сказочные герои.

Также в парке были качели-балалайки:

И другие аттракционы для детей:

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в одном из парков снова засияла ретро-гирлянда (ФОТО).

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