Сказочные кубы и качели-балалайки: как украшали к Новому году парк им. Писаржевского 40 лет назад (ФОТО)

Парк им. Писаржевского, который соединяет два проспекта – Александра Поля и Богдана Хмельницкого, – место, где любят отдыхать и гулять горожане. Там много скамеек, есть площадка для детей.
Но немногие знают, как выглядела эта зеленая зона раньше. Так, в сети показали, как украшали парк им. Писаржевского к Новому году 40 лет назад.
Фото опубликовал Pavlo Slavinskyi в ФБ-сообществе “История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск”.
Новогоднее оформление парка им. Писаржевского. 1982 год, – подписал он снимки.
Раньше здесь можно было увидеть вот такие кубы, на которых изображены разные сказочные герои.
Также в парке были качели-балалайки:
И другие аттракционы для детей:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в одном из парков снова засияла ретро-гирлянда (ФОТО).
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