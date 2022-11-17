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Сегодня в Днепре будет облачно и дождливо

Сегодня 06:15
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Не забудьте захватить с собой зонт!

Новости Днепра про Сегодня в Днепре будет облачно и дождливо

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Дождь будет идти ночью, но еще до наступления утра должен закончиться. После полудня он начнется снова и вечером пойдет сильнее. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 17 ноября:

  • Зелёная заря вечером — к ясной погоде.
  • Снегопад в этот день сулит хороший урожай озимых.
  • Туман — к оттепели, а иней на деревьях и траве — к холодам.
  • Если снег выпал и не тает, то будет весной много подснежников.
  • Если на речке лёд грудами становится, то будет много хлеба.

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