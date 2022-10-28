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Сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Сегодня 06:15
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Зонт можно оставлять дома!

Новости Днепра про Сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 4,3 метра в секунду.

Народные приметы на 28 октября:

  • Если поздней осенью появились комары — будет зима мягкой.
  • Хорошая погода сохранится, если у неба ясный, чисто-голубой цвет.
  • Тусклые звезды — к теплой и хорошей погоде на две недели.
  • Если в этот день выпадет снег, то 27 апреля начнётся весна.

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