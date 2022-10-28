Сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 4,3 метра в секунду.

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