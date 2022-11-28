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Сегодня днепрян ждет облачная и дождливая погода

Сегодня 06:15
просмотров

Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Сегодня днепрян ждет облачная и дождливая погода

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Ночью будет идти дождь, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 28 ноября:

  • Снегопад — к хорошему урожаю.
  • Начинают дуть ветра — будет ветрено еще месяц.
  • Теплая погода — к ненастной весне.
  • Утренний красный оттенок солнца — к метели.
  • Дождь или мокрый снег — к холодному маю.

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