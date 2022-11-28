Сегодня днепрян ждет облачная и дождливая погода

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Ночью будет идти дождь, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 28 ноября:
Читайте также:
Автор:
На первенстве мира по боксу среди молодежи, который проходит в…
В Украине становится все больше несчастных случаев, связанных с нехваткой…
К сожалению, вражеские атаки повлияли на работу электротранспорта в Днепре.…
Обязательно захватите с собой зонт!
На первенстве мира по боксу среди молодежи, который проходит в Бельгии, прекрасно выступил наш земляк Никита Засенюк.
У Павлограді Дніпропетровської області дружина подала до суду на чоловіка, який кинув їй в обличчя пачку соку.
Пока в Украине наблюдаются проблемы с отоплением. светом и водоснабжением. Поэтому люди начали использовать вспомогательные приборы для отопления и приготовления пищи.
В Украине из-за массовых ракетных ударов по критической инфраструктуре недавно произошел блекаут.
В Украине за девять месяцев войны пострадали сотни детей.
В Украине становится все больше несчастных случаев, связанных с нехваткой света и тепла.
К сожалению, вражеские атаки повлияли на работу электротранспорта в Днепре. Троллейбусы и трамваи двигаются согласно оперативному графику.
В Днепропетровской области на пожарах погибли 2 взрослых и 1 ребенка. Ещё трое пострадали.
Обязательно захватите с собой зонт!
Российские оккупанты могут нанести новые ракетные удары по Украине на следующей неделе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!