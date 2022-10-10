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Сегодня днепрян ждет дождливая погода

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Сегодня днепрян ждет дождливая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Вечером ожидается дождь, который после обеда может усилиться. Утром температура воздуха +10°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.

Народные приметы на 10 октября:

  • Будет дуть северный ветер – следует ждать суровую зиму, а южный ветер предвещает теплую.
  • Гроза в этот день разразилась – зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой.
  • Пчелы плотно залепляют леток – ждите холодную зиму, и наоборот.
  • Облака с юга на север плывут – к ненастью, с севера на юг – к хорошей погоде.
  • Много шишек на соснах и елях – зимние месяцы будут холодными.

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