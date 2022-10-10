Сегодня днепрян ждет дождливая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Вечером ожидается дождь, который после обеда может усилиться. Утром температура воздуха +10°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.

Обязательно захватите с собой зонт!

Зонт сегодня не понадобится!

В Днепре за совершенное преступление задержали 49-летнего мужчину.

В ночь с 8 на 9 октября оккупанты выпустили 12…

Днепровский художник «предсказал» взрыв Крымского моста Директор Музея украинской живописи Сергей Бурбело задолго до взрыва на Крымском мосту нарисовал это событие. просмотров

В Днепре прогремело несколько взрывов: что известно Утром 10 октября в Днепре прогремело несколько взрывов. Над городом поднимается дым. просмотров

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Из Днепра вытащили тела двух рыбаков в легковом автомобиле Двое мужчин в Запорожской области поехали рыбачить на реку Днепр и пропали. Рыбаков искали несколько дней. просмотров

Цены на свинину за месяц выросли на четверть сотни За первый месяц осени цены на свинину выросли почти на 25 гривен. Речь идет именно о розничной торговле. Наблюдается удорожание и других видов мяса. просмотров

В деоккупированном Лимане начали эксгумацию тел с братских могил В освобожденном от оккупантов Лимане приступили к эксгумации тел убитых украинцев. просмотров