Сдавал позиции ВСУ: судьбу жителя Днепропетровщины решит суд

В Днепропетровской области будут судить информатора оккупантов, который делал фото критической инфраструктуры и сдавал позиции ВСУ.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Мужчина с начала полномасштабного вторжения и до июня месяца за деньги передавал информацию сотрудникам ФСБ. Предатель отсылал через Viber и Telegram фото и адреса расположения объектов критической инфраструктуры, военных объектов и позиций ВСУ, перемещения военной техники в Запорожье и в Днепропетровской области.

Также мужчина информировал россиян о результатах обстрелов, чтобы оккупанты могли скорректировать свои последующие удары.

Информатора задержали в Никопольском районе, его обыскали и изъяли телефон. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Днепропетровская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Запорожской области по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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