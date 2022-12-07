Сдавал позиции ВСУ: судьбу жителя Днепропетровщины решит суд

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
Мужчина с начала полномасштабного вторжения и до июня месяца за деньги передавал информацию сотрудникам ФСБ. Предатель отсылал через Viber и Telegram фото и адреса расположения объектов критической инфраструктуры, военных объектов и позиций ВСУ, перемещения военной техники в Запорожье и в Днепропетровской области.
Также мужчина информировал россиян о результатах обстрелов, чтобы оккупанты могли скорректировать свои последующие удары.
Информатора задержали в Никопольском районе, его обыскали и изъяли телефон. В настоящее время мужчина находится под стражей.
Днепропетровская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Запорожской области по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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