Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сдавал позиции ВСУ: судьбу жителя Днепропетровщины решит суд

Сегодня 22:00
просмотров

В Днепропетровской области будут судить информатора оккупантов, который делал фото критической инфраструктуры и сдавал позиции ВСУ.

Новости Днепра про Сдавал позиции ВСУ: судьбу жителя Днепропетровщины решит суд

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Мужчина с начала полномасштабного вторжения и до июня месяца за деньги передавал информацию сотрудникам ФСБ. Предатель отсылал через Viber и Telegram фото и адреса расположения объектов критической инфраструктуры, военных объектов и позиций ВСУ, перемещения военной техники в Запорожье и в Днепропетровской области.

Также мужчина информировал россиян о результатах обстрелов, чтобы оккупанты могли скорректировать свои последующие удары.

Информатора задержали в Никопольском районе, его обыскали и изъяли телефон. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Днепропетровская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Запорожской области по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Читайте также:

Новости Днепра про Сдавал позиции ВСУ: судьбу жителя Днепропетровщины решит судУкраїнська Новости Днепра про Сдавал позиции ВСУ: судьбу жителя Днепропетровщины решит судРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Херсонской области автомобиль с полицейским из Днепра подорвался на мине
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    В Херсонской области автомобиль с полицейским из Днепра подорвался на мине

    На освобожденной территории Херсонской области полицейский автомобиль подорвался на мине.

    Официально: в Новомосковске распространяли фейк о платных парковках
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    Официально: в Новомосковске распространяли фейк о платных парковках

    В Днепропетровской области мошенники распространяли сообщения. Вроде бы в Новомосковске…

    ВСУ атаковали позиции вражеской артиллерии и уничтожили два склада боеприпасов, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    ВСУ атаковали позиции вражеской артиллерии и уничтожили два склада боеприпасов, — Генштаб

    Украинские военные атаковали район сосредоточения вражеской артиллерии и уничтожили два…

    Покурили та обагатились: в Днепре из магазина похитили всю выручку и товар
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Покурили та обагатились: в Днепре из магазина похитили всю выручку и товар

    В Днепре на жилмассиве Парус из магазина похитили выручку и…

    Последние новости

    В Херсонской области автомобиль с полицейским из Днепра подорвался на мине
    В Херсонской области автомобиль с полицейским из Днепра подорвался на мине

    На освобожденной территории Херсонской области полицейский автомобиль подорвался на мине.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    Официально: в Новомосковске распространяли фейк о платных парковках
    Официально: в Новомосковске распространяли фейк о платных парковках

    В Днепропетровской области мошенники распространяли сообщения. Вроде бы в Новомосковске городские власти планируют ввести по всему городу платную парковку.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    ВСУ атаковали позиции вражеской артиллерии и уничтожили два склада боеприпасов, — Генштаб
    ВСУ атаковали позиции вражеской артиллерии и уничтожили два склада боеприпасов, — Генштаб

    Украинские военные атаковали район сосредоточения вражеской артиллерии и уничтожили два состава боеприпасов оккупантов.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Покурили та обагатились: в Днепре из магазина похитили всю выручку и товар
    Покурили та обагатились: в Днепре из магазина похитили всю выручку и товар

    В Днепре на жилмассиве Парус из магазина похитили выручку и товар.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В Украине меняют условия снятия наличных в банкоматах: что нового
    В Украине меняют условия снятия наличных в банкоматах: что нового

    Национальный банк Украины выдвинул жесткие требования к работе банков во время возможного блэкаута. Кроме того, НБУ инициировал внедрение "банкоматного национального роуминга".

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Будут ли курсировать трамваи и троллейбусы в Днепре в четверг
    Будут ли курсировать трамваи и троллейбусы в Днепре в четверг

    В четверг, 8 декабря, в Днепре троллейбусные и трамвайные маршруты не будут работать.

    Сегодня 18:00
    0
    просмотров
    Первый уровень опасности: в Днепре предупредили о сильной гололедице
    Первый уровень опасности: в Днепре предупредили о сильной гололедице

    У Днепра завтра утром будет гололедица.

    Сегодня 17:45
    просмотров
    На Днепропетровщине школьница провалилась под лед
    На Днепропетровщине школьница провалилась под лед

    В Кривом Роге школьница провалилась под лед

    Сегодня 17:21
    просмотров
    Веник, турка и одна лампа на квартиру: как правильно экономить электричество (СОВЕТЫ)
    Веник, турка и одна лампа на квартиру: как правильно экономить электричество (СОВЕТЫ)

    Жителей Днепра просят экономно расходовать электроэнергию, даже когда город вернется к плановым отключениям. Чем больше будем экономить – тем меньше свет будут отключать.

    Сегодня 17:16
    просмотров
    Средневековая магия: дипломаты из Украины продолжают получать посылки с глазами животных
    Средневековая магия: дипломаты из Украины продолжают получать посылки с глазами животных

    Украинских дипломатов запугивают оккультной магией.

    Сегодня 16:43
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх