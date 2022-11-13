С ног на голову: в Днепре появился новый музей

В парке «Зелений гай» сделали новый аттракцион — «Дом вверх дном».
Найти новое место можно справа от центрального входа. Такой аттракцион впервые открыли в Днепре и в четвертый раз в Украине. Он начал работу вчера, 12 ноября.
Пресс-служба мэрии Днепра раскала, что дом имеет:
Посетить новый аттракцион можно каждый день по графику с 10 утра до 18 вечера.
Вход взрослым обойдется в 150 гривен, а детям в 120 гривен. Для военных вход свободен.
Фото – «Информатор».Елизавета Бельмас
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