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С ног на голову: в Днепре появился новый музей

Сегодня 10:40
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В популярном в Днепре парке появился новый музей-аттракцион.

В парке «Зелений гай» сделали новый аттракцион — «Дом вверх дном».

Найти новое место можно справа от центрального входа. Такой аттракцион впервые открыли в Днепре и в четвертый раз в Украине. Он начал работу вчера, 12 ноября.

Пресс-служба мэрии Днепра раскала, что дом имеет:

  • два этажа
  • 6 метров высоты
  • 50 квадратных метров

Посетить новый аттракцион можно каждый день по графику с 10 утра до 18 вечера.

Вход взрослым обойдется в 150 гривен, а детям в 120 гривен. Для военных вход свободен.

Фото – «Информатор».

Новости Днепра про С ног на голову: в Днепре появился новый музей

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Новости Днепра про С ног на голову: в Днепре появился новый музей

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Новости Днепра про С ног на голову: в Днепре появился новый музей

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Новости Днепра про С ног на голову: в Днепре появился новый музейУкраїнська Новости Днепра про С ног на голову: в Днепре появился новый музейРусский

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