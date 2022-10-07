Рядом озеро и лес: сколько стоит самый дешевый дом в Новокодацком районе Днепра

Купить небольшой дом в 48 кв.м. в Таромском обойдется 411 тыс грн. В доме две комнаты, а во дворе 18 соток земли. В 10 минутах ходьбы от двора находится тупик маршруток. В помещении есть также кладовая, погреб и место для санузла. Рядом с домом летняя кухня, несколько хозяйственных помещений, есть место для авто, на участке также растут плодовые деревья. В доме проведен свет, вода, можно подключить газ. Неподалеку от дома озеро и лес.
Купить двухкомнатный дом на улице Братской обойдется 524 тыс грн. В нем две комнаты, общая площадь 60 кв.м. Удобства на улице, но в помещении для них уже предусмотрено место. Есть цокольный этаж, погреб. Отопление печное, но на улице проходит газовая труба – можно подключится. Воду можно брать из скважины. Состояние дома – жилое. Двор -12 соток земли, есть место для машины.
На улице Пятихатской продают дом общей площадью 70 кв.м. на 4 комнаты. Все удобства в доме, есть электричество, вода и канализация. Установлены счетчики и двухконтурный котел для отопления. Недавно был сделан современный ремонт. Новому хозяину достанется часть мебели. Во дворе 5 соток земли, есть место под авто и возможен торг. За все это просят 674 тыс грн.
973 тыс грн обойдется дом в Диевке-1. Участок – 4 сотки. Сам дом – 81 кв.м, в нем 4 комнаты, под домом подвал. Удобства во дворе, но есть возможность «перенести» их в помещение. Дому также требуется ремонт.
Чуть более миллиона гривен обойдется дом на жилмассиве Парус. В здании три комнаты, один этаж и 60 кв.м. общей площади. В доме есть свет, газ, вода и туалет. Участок 7 соток, на его территории есть летняя кухня и гараж. В доме есть косметический ремонт, так что можно жить какое-то время.
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Ирина
Автор:
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