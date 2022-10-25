Репортаж со дна реки: после отлива на берегу Монастырского острова находят иконы, кувшины и урны

Из-за этого на берегу можно найти все, что угодно — от старой урны, игрушечного телефона до иконы и памятной статуэтки из украинского Севастополя.
Журналисты сайта Dnepr.info погуляли по «дну реки» и нашли много чего интересного.
Так, мы обнаружили, внимание, икону, зубную пасту, ржавый топор, урну, много-много бутылок, интересные кувшины и много чего еще!
Более подробно — на фото:
Интересно, это что-то древнее?!
Кто-то потерял шину…
И кто их набросал???
Ничего, скоро купим такую же, но уже за 2023 год.
Страус нового поколения:)
Уже не позвонишь…
Психанули и выбросили вместе с мусором.
А кто-то долго плакал, уронив игрушку в воду.
И такое есть.
Рыбки будут чистить зубы пастой из 90-х…
Если присмотреться, то можно понять, что это топор.
Икона на дне речном тоже есть…
Как нам рассказали днепряне, которые также пришли прогуляться по Монастырскому острову, — это еще не самые интересные находки, многое уже утащили.
Напомним, ранее мы писали, что на набережной Днепра в воде обнаружили мину, ноутбуки и телефон (ФОТО).
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