Репортаж со дна реки: после отлива на берегу Монастырского острова находят иконы, кувшины и урны

В последние дни уровень воды в реке Днепр резко снизился.

Из-за этого на берегу можно найти все, что угодно — от старой урны, игрушечного телефона до иконы и памятной статуэтки из украинского Севастополя.

Журналисты сайта Dnepr.info погуляли по «дну реки» и нашли много чего интересного.

Так, мы обнаружили, внимание, икону, зубную пасту, ржавый топор, урну, много-много бутылок, интересные кувшины и много чего еще!

Более подробно — на фото:

Интересно, это что-то древнее?!

Кто-то потерял шину…

И кто их набросал???

Ничего, скоро купим такую же, но уже за 2023 год.

Страус нового поколения:)

Уже не позвонишь…

Психанули и выбросили вместе с мусором.

А кто-то долго плакал, уронив игрушку в воду.

И такое есть.

Рыбки будут чистить зубы пастой из 90-х…

Если присмотреться, то можно понять, что это топор.

Икона на дне речном тоже есть…

Как нам рассказали днепряне, которые также пришли прогуляться по Монастырскому острову, — это еще не самые интересные находки, многое уже утащили.

Напомним, ранее мы писали, что на набережной Днепра в воде обнаружили мину, ноутбуки и телефон (ФОТО).

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