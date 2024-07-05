Реликт ледникового периода и тюркское название: история реки Самары, что протекает неподалеку от Днепра

История реки Самара неразрывно связана с казаками. На ее берегах они жили семьями, строили крепости, зимовали. Реку они называли «святой» так как считали, что она оберегает и помогает укрыться от врагов.

Журналисты dnepr.info узнали историю реки Самары.

Самара – левый приток Днепра. Протекает не только по территории нашей области, но также и Донецкой и Харьковской. Общая ее длина – 311 км, в некоторых частях ширина доходит до 300 метров. В ней водится карась, щука, толстолоб, сом, окунь, бычки, красноперка. Точная версия происхождения названия – неизвестна. Существует несколько «старинных» названий реки: Самар, Самарка, Снопород. Считается что ее название тюркского происхождения и означает «степь».

Историки утверждают, что река появилась во время ледникового периода.

Первые жители у берега Самары поселились еще в каменном веке. Согласно легендам, река была настолько богата рыбой, что ее можно было ловить руками, а в лесу, возле которого протекает Самара водилось много зверей, росли ягоды и грибы. Считается, что после запрета Запорожской Сечи казаки переселились на берега Самары. В 1680-х годах в Новомосковске, на берегу Самара была одна из 8 паланок казацкого войска. Центр паланки был в современном селе Новоселица. Тут казаки жили как с семьями, так и устраивали «зимовники».

Позже на берегу реки стали селиться и бежавшие от помещиков селяне. Как отмечают историки, если казаки селились у Самары в Новоселице, то беглые селяне – в Песчанке.

Казаки называли местность «Святой рекой» так ее окружали густые дубовые леса, непроходимые болота. Казаки называли воды реки «легкими» и считали, что по вода сама несет лодку по ней. Верили, что она обладает волшебными свойствами и может ускорить процесс заживления ран. На берегах Самары была расположена Богородицкая или ее еще называют Новобогородицкая крепость. Ее построили на месте города Старая Самарь, первое упоминание о котором датируется 1567 годом.

Внутри крепости была деревянная церковь во имя Покрова пресвятой Богородицы, покровительницы казаков. Площадь крепости составляла более 10 га. Датой постройки крепости считается 1688 год. В 1711 году крепость была срыта. В 1731 году восстановлена. В 1798 году она была разобрана и перевезена на противоположный берег реки. Сейчас на месте крепости огороды местных жителей.

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