Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Реликт ледникового периода и тюркское название: история реки Самары, что протекает неподалеку от Днепра

Реликт ледникового периода и тюркское название: история реки Самары, что протекает неподалеку от Днепра

Сегодня 14:51
просмотров

История реки Самара неразрывно связана с казаками. На ее берегах они жили семьями, строили крепости, зимовали. Реку они называли «святой» так как считали, что она оберегает и помогает укрыться от врагов.

Новости Днепра про Реликт ледникового периода и тюркское название: история реки Самары, что протекает неподалеку от Днепра

Журналисты dnepr.info узнали историю реки Самары.

Самара – левый приток Днепра.  Протекает не только по территории нашей области, но также и Донецкой и Харьковской. Общая ее длина – 311 км, в некоторых частях ширина доходит до 300 метров. В ней водится карась, щука, толстолоб, сом, окунь, бычки, красноперка. Точная версия происхождения названия – неизвестна. Существует несколько «старинных» названий реки: Самар, Самарка, Снопород. Считается что ее название тюркского происхождения и означает «степь».

Историки утверждают, что река появилась во время ледникового периода.

Новости Днепра про Реликт ледникового периода и тюркское название: история реки Самары, что протекает неподалеку от Днепра

Первые жители у берега Самары поселились еще в каменном веке. Согласно легендам, река была настолько богата рыбой, что ее можно было ловить руками, а в лесу, возле которого протекает Самара водилось много зверей, росли ягоды и грибы. Считается, что после запрета Запорожской Сечи казаки переселились на берега Самары. В 1680-х годах в Новомосковске, на берегу Самара была одна из 8 паланок казацкого войска. Центр паланки был в современном селе Новоселица. Тут казаки жили как с семьями, так и устраивали «зимовники».

Позже на берегу реки стали селиться и бежавшие от помещиков селяне. Как отмечают историки, если казаки селились у Самары в Новоселице, то беглые селяне – в Песчанке.

Новости Днепра про Реликт ледникового периода и тюркское название: история реки Самары, что протекает неподалеку от Днепра

Казаки называли местность «Святой рекой» так ее окружали густые дубовые леса, непроходимые болота. Казаки называли воды реки «легкими» и считали, что по вода сама несет лодку по ней. Верили, что она обладает волшебными свойствами и может ускорить процесс заживления ран. На берегах Самары была расположена Богородицкая или ее еще называют Новобогородицкая крепость. Ее построили на месте города Старая Самарь, первое упоминание о котором датируется 1567 годом.

Новости Днепра про Реликт ледникового периода и тюркское название: история реки Самары, что протекает неподалеку от Днепра

Внутри крепости была деревянная церковь во имя Покрова пресвятой Богородицы, покровительницы казаков.  Площадь крепости составляла более 10 га. Датой постройки крепости считается 1688 год. В 1711 году крепость была срыта. В 1731 году восстановлена. В 1798 году она была разобрана и перевезена на противоположный берег реки. Сейчас на месте крепости огороды местных жителей.

Читайте также:

Новости Днепра про Реликт ледникового периода и тюркское название: история реки Самары, что протекает неподалеку от ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Реликт ледникового периода и тюркское название: история реки Самары, что протекает неподалеку от ДнепраРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Кир Стармер стал новым премьером Великобритании: что о нем известно
    Новости Днепра
    Сегодня 14:50
    Кир Стармер стал новым премьером Великобритании: что о нем известно

    Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании

    Выпускница лицея из Днепра стала одной из семи учеников в Украине, набравших максимальные 800 баллов на НМТ
    Новости Днепра
    Сегодня 14:19
    Выпускница лицея из Днепра стала одной из семи учеников в Украине, набравших максимальные 800 баллов на НМТ

    Юный днепрянка один из семи учеников Украины, набравших на НМТ…

    Стало известно, когда в Днепропетровской области целый день не будут выключать свет
    Новости Днепра
    Сегодня 13:50
    Стало известно, когда в Днепропетровской области целый день не будут выключать свет

    В Украине с 9 по 24 июля изменятся графики отключений.

    Эксработник ГСЧС сливал пароли блокпостов на Днепропетровщине: детали
    Новости Днепра
    Сегодня 13:31
    Эксработник ГСЧС сливал пароли блокпостов на Днепропетровщине: детали

    В СБУ доложили детали о преступных действиях предателя, который передавал…

    Последние новости

    Кир Стармер стал новым премьером Великобритании: что о нем известно
    Кир Стармер стал новым премьером Великобритании: что о нем известно

    Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании

    Сегодня 14:50
    5
    просмотров
    Выпускница лицея из Днепра стала одной из семи учеников в Украине, набравших максимальные 800 баллов на НМТ
    Выпускница лицея из Днепра стала одной из семи учеников в Украине, набравших максимальные 800 баллов на НМТ

    Юный днепрянка один из семи учеников Украины, набравших на НМТ максимальное количество баллов.

    Сегодня 14:19
    0
    просмотров
    Стало известно, когда в Днепропетровской области целый день не будут выключать свет
    Стало известно, когда в Днепропетровской области целый день не будут выключать свет

    В Украине с 9 по 24 июля изменятся графики отключений.

    Сегодня 13:50
    2
    просмотров
    Эксработник ГСЧС сливал пароли блокпостов на Днепропетровщине: детали
    Эксработник ГСЧС сливал пароли блокпостов на Днепропетровщине: детали

    В СБУ доложили детали о преступных действиях предателя, который передавал российской спецслужбе пароли и инструкции по пересечению блокпостов на Днепропетровщине.

    Сегодня 13:31
    0
    просмотров
    В Укрэнерго ответили, правда ли, что продолжительность отключений света будет зависеть от города
    В Укрэнерго ответили, правда ли, что продолжительность отключений света будет зависеть от города

    В Укрэнерго опровергли очередной фейк об отключении света.

    Сегодня 13:21
    2
    просмотров
    В Днепре возле Инфиза произошло тройное ДТП
    В Днепре возле Инфиза произошло тройное ДТП

    Возле Инфиза произошло тройное ДТП.

    Сегодня 12:57
    0
    просмотров
    В Днепре на Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16: подробности ДТП
    В Днепре на Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16: подробности ДТП

    Сегодня, 5 июля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16.

    Сегодня 12:56
    7
    просмотров
    Как более 80 лет назад в Днепре выглядел Верхне-Троицкий рынок: уникальные фотографии
    Как более 80 лет назад в Днепре выглядел Верхне-Троицкий рынок: уникальные фотографии

    Площадь Героев Майдана в Днепре впервые появилась на генеральном плане города в 1792 году. Планировалось, что на месте слободы Половицы будет главная городская площадь, но в итоге вместо нее построили здания торговых рядов.

    Сегодня 12:55
    2
    просмотров
    В Днепре на пляже Монастырского острова украли душ
    В Днепре на пляже Монастырского острова украли душ

    В Днепре вандалы добрались до Монастырского острова.

    Сегодня 12:48
    0
    просмотров
    В Днепре приостановили водоснабжение на нескольких улицах: адреса
    В Днепре приостановили водоснабжение на нескольких улицах: адреса

    Некоторые улицы Днепра остались без воды на время, а также на ряде улиц есть проблема с давлением подачи воды.

    Сегодня 12:45
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх