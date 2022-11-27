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Разрушена квартира и два пострадавших: в Днепре взорвался газовый баллон

Сегодня 15:10
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В Украине становится все больше несчастных случаев, связанных с нехваткой света и тепла.

В Днепре, 26 ноября, произошел взрыв по улице Фортечной.

Выяснилось, что причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Там в частном доме разорвался газовый баллон.

Пострадали два человека – они получили ожоги лица и рук ІІІ степени. В настоящее время они госпитализированы в ожоговое отделение. Взрыв значительно повредил дом.

Новости Днепра про Разрушена квартира и два пострадавших: в Днепре взорвался газовый баллон

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Новости Днепра про Разрушена квартира и два пострадавших: в Днепре взорвался газовый баллонУкраїнська Новости Днепра про Разрушена квартира и два пострадавших: в Днепре взорвался газовый баллонРусский

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