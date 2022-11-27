Разрушена квартира и два пострадавших: в Днепре взорвался газовый баллон

Пострадали два человека – они получили ожоги лица и рук ІІІ степени. В настоящее время они госпитализированы в ожоговое отделение. Взрыв значительно повредил дом.

Выяснилось, что причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Там в частном доме разорвался газовый баллон.

В Днепре, 26 ноября, произошел взрыв по улице Фортечной.

В Украине становится все больше несчастных случаев, связанных с нехваткой света и тепла.

Сегодня, 26 ноября, в Днепре был слышен взрыв.

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