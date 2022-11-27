Разрушена квартира и два пострадавших: в Днепре взорвался газовый баллон

В Днепре, 26 ноября, произошел взрыв по улице Фортечной.
Выяснилось, что причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Там в частном доме разорвался газовый баллон.
Пострадали два человека – они получили ожоги лица и рук ІІІ степени. В настоящее время они госпитализированы в ожоговое отделение. Взрыв значительно повредил дом.Елизавета Бельмас
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К сожалению, вражеские атаки повлияли на работу электротранспорта в Днепре.…
Обязательно захватите с собой зонт!
Эта птичка легко определяется в природе по большой голове, массивному…
Сегодня, 26 ноября, в Днепре был слышен взрыв.
В Украине за девять месяцев войны пострадали сотни детей.
К сожалению, вражеские атаки повлияли на работу электротранспорта в Днепре. Троллейбусы и трамваи двигаются согласно оперативному графику.
В Днепропетровской области на пожарах погибли 2 взрослых и 1 ребенка. Ещё трое пострадали.
Обязательно захватите с собой зонт!
Российские оккупанты могут нанести новые ракетные удары по Украине на следующей неделе.
В Днепре и по всей Украине начали создавать "пункти незламності".
Субботнее утро. Ничего не предвещало беды. Ты занимаешься своими делами, идешь в магазин, готовишь завтрак, как вдруг – взрыв, российская ракета разрушает всю твою жизнь.
Эта птичка легко определяется в природе по большой голове, массивному толстому клюву и своеобразной окраске: верх головы и спина коричневые, шея серая, низ тела буровато-розовый, на горле хорошо заметно черное пятно, а на черных крыльях и хвосте – белые пятна.
Сегодня, 26 ноября, российские оккупанты атаковали ракетами Днепр.
Сегодня мы сообщили, что женщина, пострадавшая во время прилета по Днепру 17 ноября, умерла.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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