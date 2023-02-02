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  • Раненые сейчас в больницах Днепра: под завалами дома в Краматорске ищут еще одну женщину

Раненые сейчас в больницах Днепра: под завалами дома в Краматорске ищут еще одну женщину

Сегодня 16:13
просмотров

В полиции рассказали последние подробности поисковой операции на месте попадания ракеты в Краматорске.

Новости Днепра про Раненые сейчас в больницах Днепра: под завалами дома в Краматорске ищут еще одну женщину

Как отметили в Нацполиции, по состоянию на утро в результате удара погибли три человека, еще 18 получили ранения. 8 из них находятся в больницах Днепра и Краматорска.

Поисково-спасательная операция продолжается по сей день. Известно, что под завалами может находиться еще один человек. Это дочь 61-летней пенсионерки, тело которой обнаружили ночью.

Новости Днепра про Раненые сейчас в больницах Днепра: под завалами дома в Краматорске ищут еще одну женщину

Из-под завалов достали также погибшую директора школы и ее мужа. Им было 47 и 50 лет.

Установлено, что в первом подъезде дома, разрушенного российской ракетой, из 9 квартир люди жили в четырех. Всего в 10 поврежденных домах проживало 63 человека.

Новости Днепра про Раненые сейчас в больницах Днепра: под завалами дома в Краматорске ищут еще одну женщину

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Новости Днепра про Раненые сейчас в больницах Днепра: под завалами дома в Краматорске ищут еще одну женщинуУкраїнська Новости Днепра про Раненые сейчас в больницах Днепра: под завалами дома в Краматорске ищут еще одну женщинуРусский

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