Раненые сейчас в больницах Днепра: под завалами дома в Краматорске ищут еще одну женщину

В полиции рассказали последние подробности поисковой операции на месте попадания ракеты в Краматорске.

Как отметили в Нацполиции, по состоянию на утро в результате удара погибли три человека, еще 18 получили ранения. 8 из них находятся в больницах Днепра и Краматорска.

Поисково-спасательная операция продолжается по сей день. Известно, что под завалами может находиться еще один человек. Это дочь 61-летней пенсионерки, тело которой обнаружили ночью.

Из-под завалов достали также погибшую директора школы и ее мужа. Им было 47 и 50 лет.

Установлено, что в первом подъезде дома, разрушенного российской ракетой, из 9 квартир люди жили в четырех. Всего в 10 поврежденных домах проживало 63 человека.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: