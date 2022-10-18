Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Работает круглосуточно: в Днепропетровской области запустили чат-бот социальной помощи

Работает круглосуточно: в Днепропетровской области запустили чат-бот социальной помощи

Сегодня 22:00
просмотров

Полезная информация!

Новости Днепра про Работает круглосуточно: в Днепропетровской области запустили чат-бот социальной помощи

В Днепропетровской области запустили чат-бот социальной помощи – это ресурс для обратной связи «пользователь — органы соцзащиты». Об этом рассказал Евгений Таранцов, и.о. директора КО «Центр осуществления социальных выплат» Днепропетровского областного совета.

«До сих пор не было такого ресурса, который осуществлял бы коммуникацию с пользователями в цифровом поле. Имеется в виду полностью автоматизированный процесс, который разработан, чтобы быть максимально ближе к людям, нуждающимся в помощи от государства. Когда вы переходите по ссылке @SocialDnipro_bot , сразу появляется меню с самыми частыми вопросами, интересующими людей. Помощь ВПЛ, протезирование, жилищные субсидии и т.д.», – сказал Евгений Таранцов.

Также есть возможность связаться напрямую со специалистами соцзаведений. Преимущества чат-бота о том, что люди могут получить нужную информацию круглосуточно.

                                                                                                                                          Источник: Дніпро TV

Читайте также:

Новости Днепра про Работает круглосуточно: в Днепропетровской области запустили чат-бот социальной помощиУкраїнська Новости Днепра про Работает круглосуточно: в Днепропетровской области запустили чат-бот социальной помощиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Кто такой Леонид Стромцов, в честь которого назвали улицу в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 17:30
    Кто такой Леонид Стромцов, в честь которого назвали улицу в Днепре

    Несколько лет назад в Днепре были переименованы несколько десятков улиц.…

    Теплая осень: во вторник днепрян ждет ясная и солнечная погода
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Теплая осень: во вторник днепрян ждет ясная и солнечная погода

    Зонт сегодня не понадобится!

    Как настоящий: кондитер из Днепра изготовил 3D торт в виде бензовоза
    Новости Днепра
    Вчера 09:30
    Как настоящий: кондитер из Днепра изготовил 3D торт в виде бензовоза

    В Днепре известный кондитер Дмитрий Никифоренко удивил очередным шедевром.

    Погода в Днепре в понедельник, 17 октября: немного облачно, но без осадков
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода в Днепре в понедельник, 17 октября: немного облачно, но без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Последние новости

    Отменили: во время войны в Украине не будет призыва на срочную военную службу
    Отменили: во время войны в Украине не будет призыва на срочную военную службу

    18 октября депутаты Верховной Рады проголосовали за отмену призыва на срочную службу до окончания военного положения.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    Еще один день российского террора: Лукашук о ситуации на Днепропетровщине
    Еще один день российского террора: Лукашук о ситуации на Днепропетровщине

    237-е сутки полномасштабного вторжения россии на территорию Украины подходят к концу. Днепропетровщина пережила еще один день российского террора.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    ВСУ отбили атаки россиян в трех областях и сбили пять крылатых ракет, — Генштаб
    ВСУ отбили атаки россиян в трех областях и сбили пять крылатых ракет, — Генштаб

    Украинским военным удалось отразить атаки россиян в Луганской, Харьковской и Донецкой областях, а также сбить пять крылатых ракет.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Рекордная взятка: бывший нардеп пытался подкупить мэра Днепра 22 млн евро
    Рекордная взятка: бывший нардеп пытался подкупить мэра Днепра 22 млн евро

    Отмечается, что это одна из рекордных сумм взятки, которую когда-либо фиксировали правоохранители в Украине.

    Сегодня 19:19
    1
    просмотров
    Днепрянин Андрей Гусенко завоевал «бронзу» на парусных соревнованиях в Италии
    Днепрянин Андрей Гусенко завоевал «бронзу» на парусных соревнованиях в Италии

    Представитель Днепровского яхт-клуба «Сич» Андрей Гусенко хорошо выступил на парусных соревнованиях в Италии. Наш спортсмен завоевал «бронзу».

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В ГУР рассказали, сколько в рф осталось ракет и как их заменяют иранские дроны
    В ГУР рассказали, сколько в рф осталось ракет и как их заменяют иранские дроны

    Количество ракет на россии упало до критического уровня.

    Сегодня 18:54
    0
    просмотров
    Разгуливал с наркотиками: в Чечеловском районе Днепра задержали мужчину с наркотиками
    Разгуливал с наркотиками: в Чечеловском районе Днепра задержали мужчину с наркотиками

    В Чечеловском районе Днепра полицейские нашли у мужчины свертки и слип-пакеты с наркотиками.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепропетровской области мужчина бросился под поезд: он погиб
    В Днепропетровской области мужчина бросился под поезд: он погиб

    Сегодня, 18 октября, около 10:18 в Вольногорске Днепропетровской области поезд сбил мужчину.

    Сегодня 18:15
    0
    просмотров
    Остался сын: в больнице остановилось сердце 30-летнего солдата ВСУ с Днепропетровщины
    Остался сын: в больнице остановилось сердце 30-летнего солдата ВСУ с Днепропетровщины

    Светлая память!

    Сегодня 17:32
    0
    просмотров
    Кто такой Леонид Стромцов, в честь которого назвали улицу в Днепре
    Кто такой Леонид Стромцов, в честь которого назвали улицу в Днепре

    Несколько лет назад в Днепре были переименованы несколько десятков улиц. Названные в честь людей, которые не имеют никакого отношения к городу улицы, проспекты и скверы получили имена в честь тех, кто не только родился в Днепре, но и помогал развиваться…

    Сегодня 17:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх