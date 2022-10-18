Работает круглосуточно: в Днепропетровской области запустили чат-бот социальной помощи

В Днепропетровской области запустили чат-бот социальной помощи – это ресурс для обратной связи «пользователь — органы соцзащиты». Об этом рассказал Евгений Таранцов, и.о. директора КО «Центр осуществления социальных выплат» Днепропетровского областного совета.
«До сих пор не было такого ресурса, который осуществлял бы коммуникацию с пользователями в цифровом поле. Имеется в виду полностью автоматизированный процесс, который разработан, чтобы быть максимально ближе к людям, нуждающимся в помощи от государства. Когда вы переходите по ссылке @SocialDnipro_bot , сразу появляется меню с самыми частыми вопросами, интересующими людей. Помощь ВПЛ, протезирование, жилищные субсидии и т.д.», – сказал Евгений Таранцов.
Также есть возможность связаться напрямую со специалистами соцзаведений. Преимущества чат-бота о том, что люди могут получить нужную информацию круглосуточно.
Источник: Дніпро TV
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