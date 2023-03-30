Пятнадцать лет или пожизненное: будут судить агента рф, который корректировал вражеские удары по Днепру и сдал координаты ПВО

Так, по данным следствия, с августа по сентябрь 2022 года житель Днепра, имея антиукраинскую позицию, фиксировал и передавал информацию о количестве, местах дислокации и перемещения подразделений, военной техники Вооруженных Сил Украины, размещении блокпостов, средств противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
Также он сообщал врагу о расположении объектов критической инфраструктуры, основных дорожно-транспортных магистралей, железнодорожных вокзалов на территории Днепропетровской области. Собранные данные с GPS-координатами объектов информатор передавал представителям рф через Telegram. Предоставленную им информацию враг использовал для нанесения ракетных ударов по указанным объектам.
Кроме того, агент отправил видеофиксацию пуска ракеты системой ПВО и координаты возможного местоположения средств противовоздушной обороны ВСУ со ссылкой на Google Maps. Также мужчина подробно расписывал врагу информацию о последствиях ракетных ударов по городу.
Правоохранители выследили и задержали вражеского информатора. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Кроме того, суд наложил арест на его имущество и банковские счета.
В прокуратуре отмечают, что мужчине грозит срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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