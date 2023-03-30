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  • Пятнадцать лет или пожизненное: будут судить агента рф, который корректировал вражеские удары по Днепру и сдал координаты ПВО

Пятнадцать лет или пожизненное: будут судить агента рф, который корректировал вражеские удары по Днепру и сдал координаты ПВО

Сегодня 18:41
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Вражескому агенту грозит срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Новости Днепра про Пятнадцать лет или пожизненное: будут судить агента рф, который корректировал вражеские удары по Днепру и сдал координаты ПВО

Последствия одного из вражеских ударов по Днепру.

Так, по данным следствия, с августа по сентябрь 2022 года житель Днепра, имея антиукраинскую позицию, фиксировал и передавал информацию о количестве, местах дислокации и перемещения подразделений, военной техники Вооруженных Сил Украины, размещении блокпостов, средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Также он сообщал врагу о расположении объектов критической инфраструктуры, основных дорожно-транспортных магистралей, железнодорожных вокзалов на территории Днепропетровской области. Собранные данные с GPS-координатами объектов информатор передавал представителям рф через Telegram. Предоставленную им информацию враг использовал для нанесения ракетных ударов по указанным объектам.

Кроме того, агент отправил видеофиксацию пуска ракеты системой ПВО и координаты возможного местоположения средств противовоздушной обороны ВСУ со ссылкой на Google Maps. Также мужчина подробно расписывал врагу информацию о последствиях ракетных ударов по городу.

Правоохранители выследили и задержали вражеского информатора. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Кроме того, суд наложил арест на его имущество и банковские счета.

В прокуратуре отмечают, что мужчине грозит срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Новости Днепра про Пятнадцать лет или пожизненное: будут судить агента рф, который корректировал вражеские удары по Днепру и сдал координаты ПВО

Новости Днепра про Пятнадцать лет или пожизненное: будут судить агента рф, который корректировал вражеские удары по Днепру и сдал координаты ПВО

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Новости Днепра про Пятнадцать лет или пожизненное: будут судить агента рф, который корректировал вражеские удары по Днепру и сдал координаты ПВОУкраїнська Новости Днепра про Пятнадцать лет или пожизненное: будут судить агента рф, который корректировал вражеские удары по Днепру и сдал координаты ПВОРусский

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