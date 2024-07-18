Пушистый хищник: в заповеднике близ Днепра заметили енотовидную собаку (ВИДЕО)

Пушистый хищник был замечен в заповеднике близ Днепра.

В заповеднике Днепровско-Орильский удалось запечатлеть пушистого хищника. Речь идет об еноте уссурийском или как еще называют это животное — енотовидная собака. Подробности рассказали в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Для Днепропетровска это чужой вид. Уссурийских енотов переселили к нам из Восточной Азии в 1948 году для акклиматизации. Тогда всего пять особей оставили в заповеднике вблизи областного центра.

Эти еноты для Европы считаются инвазивным видом. Хищники во время своей охоты портят гнезда птиц и жилье других животных, чем негативно могут влиять на экосистему в целом.

В Японии уссурийского енота называют тануки, а в фольклоре он часто выступает как животное-оборотень, вводящий в заблуждение людей.

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