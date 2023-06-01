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  • Публичная ответственность: Филатов отреагировал на трагедию в столице, рассказав, какие меры будут приняты в Днепре

Публичная ответственность: Филатов отреагировал на трагедию в столице, рассказав, какие меры будут приняты в Днепре

Сегодня 21:21
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После произошедшей в столице трагедии мэр Днепра Филатов заявил, что только публичность может преодолеть препятствия между некоторыми ведомствами, возникающими с обустройством укрытий.

Новости Днепра про Публичная ответственность: Филатов отреагировал на трагедию в столице, рассказав, какие меры будут приняты в Днепре

Об этом он сообщил в своем сообщении на Facebook, отметив также, что за работой профильных городских служб будут следить еще сильнее.

Я хочу просто напомнить всем, кого это касается. ГСЧС, которая не дает согласия на реконструкцию укрытий, потому что «не отвечает нормам». Фонда госимущества, который сел своей толстой задницей на кучу бомбоубежищ и делает вид, что это ценное имущество, которое не нужно отдать Городу, а можно продать с выгодой. Правоохранителям, не считающим нужным привести в себя огромное количество частных субъектов, не пускающих к себе граждан во время воздушных тревог (ЖК «Рыбинский», паскудо, тебе особый привет). Ну и, конечно, своим подчиненным, которых десятки тысяч, но кто-то, похоже, расслабил свои булки», – отметил Филатов.

В обнародованном им распоряжении, в частности, говорится, что департаменты ЖКХ, здравоохранения, гуманитарной политики, административных услуг, а также молодежной политики и национально-патриотического воспитания должны обеспечивать круглосуточный доступ к укрытиям в подчиненных им зданиях. Также департамент общественного порядка и гражданской защиты проверит все жалобы горожан по недопущению в хранилища. Результаты передадут в правоохранительные органы, а с нарушителями среди руководителей коммунальных предприятий, учреждений и заведений безотлагательно разорвут трудовые контракты.

Новости Днепра про Публичная ответственность: Филатов отреагировал на трагедию в столице, рассказав, какие меры будут приняты в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Публичная ответственность: Филатов отреагировал на трагедию в столице, рассказав, какие меры будут приняты в ДнепреРусский

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