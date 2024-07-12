«Признаки стойкого фекального загрязнения»: в Днепре проверили воду на неофициальных пляжах

Несмотря на войну и обстрелы, горожане все равно приходят на пляжи города. В частности, многие отдыхают у водоемов на левом берегу. На днях специалисты традиционно провели проверку качества воды в 11 пляжных зонах левого берега, сообщил местный депутат Дмитрий Киселевский.
Воду на пляжах проверяли по 7 основным показателям: интенсивность запаха, концентрация кислорода (БСК), определение растворенного кислорода биологическим и химическими методами, уровень колифагов, уровень лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП), патогенные энтеробактерии.
Пробы воды из 4 пляжей настораживают.
Следовательно, результаты таковы:
Озеро Котлован (Райончик) – показатели в пределах нормы;
Пляж парка Сагайдак (ж/м Мануйловский) – показатели в пределах нормы;
Пляж в Одинковке (Одинковка) – показатели в пределах нормы;
Пляж в парке культуры и отдыха «Приднепровский» (Приднепровск) — показатели в пределах нормы;
Зона купания на Фрунзенском (ж/м Ломовский) – показатели в пределах нормы.
Пляж «Мойка» на Дорожной (Ксенивка) — показатели в пределах нормы;
Зона купания в районе Интеркорна (ж/м Южный) – показатели в пределах нормы;
Проблемных зон отдыха четыре.
Пляж на Солнечном (ж/м Солнечный) – химические показатели в пределах нормы, в биологических исследованиях отклонения – признаки устойчивого фекального загрязнения;
Озеро Куриное (рядом с Левобережным-3) – химические показатели в пределах нормы, в биологических исследованиях отклонения – признаки устойчивого фекального загрязнения;
Пляж в районе Новобогородицкой крепости (сел. Шевченко) – химические показатели в пределах нормы, в биологических исследованиях отклонения – признаки устойчивого фекального загрязнения;
Пляж в районе Самарского моста (в районе пос. Шевченко) – химические показатели в пределах нормы, в биологических исследованиях отклонения – признаки устойчивого фекального загрязнения;
Поэтому отдыхающим следует обратить внимание на эту информацию и выбрать пляжи, где нарушений нет.
Напомним, из-за военного положения действует запрет купания в реке Днепр и других водоемах нашего города.
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