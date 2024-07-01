Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Привет, июль: сегодня в Днепре ожидается жаркая погода

Сегодня 06:15
просмотров

Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Привет, июль: сегодня в Днепре ожидается жаркая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +32°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 1 июля: 

  • К вечеру видна радуга – будет хорошая погода.
  • Утки притихли – будет ветер и дождь.
  • Зяблик звонко поет – к хорошей погоде.

Читайте также:

Новости Днепра про Привет, июль: сегодня в Днепре ожидается жаркая погодаУкраїнська Новости Днепра про Привет, июль: сегодня в Днепре ожидается жаркая погодаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Атака на многоэтажку Днепра: спасатели выполнили 50% работ
    Новости Днепра
    Вчера 19:33
    Атака на многоэтажку Днепра: спасатели выполнили 50% работ

    Обновлена ​​информация о спасательной операции в Днепре.

    В течение дня Никопольщина пережила более 10 вражеских атак
    Новости Днепра
    Вчера 18:54
    В течение дня Никопольщина пережила более 10 вражеских атак

    Сегодня враг снова атаковал Никопольщину.

    Будьте осторожны: на Днепропетровщине ядовитые пауки кусают людей
    Новости Днепра
    Вчера 17:00
    Будьте осторожны: на Днепропетровщине ядовитые пауки кусают людей

    В Днепропетровской области зарегистрировали несколько обращений по поводу укусов ядовитых…

    Оккупанты обстреляли четыре громады Никопольщины: ранения получил 54-летний мужчина
    Новости Днепра
    Вчера 16:38
    Оккупанты обстреляли четыре громады Никопольщины: ранения получил 54-летний мужчина

    Оккупационные войска обстреляли четыре общины Никопольщины.

    Последние новости

    Атака на многоэтажку Днепра: спасатели выполнили 50% работ
    Атака на многоэтажку Днепра: спасатели выполнили 50% работ

    Обновлена ​​информация о спасательной операции в Днепре.

    Вчера 19:33
    7
    просмотров
    В течение дня Никопольщина пережила более 10 вражеских атак
    В течение дня Никопольщина пережила более 10 вражеских атак

    Сегодня враг снова атаковал Никопольщину.

    Вчера 18:54
    1
    просмотров
    Будьте осторожны: на Днепропетровщине ядовитые пауки кусают людей
    Будьте осторожны: на Днепропетровщине ядовитые пауки кусают людей

    В Днепропетровской области зарегистрировали несколько обращений по поводу укусов ядовитых пауков.

    Вчера 17:00
    8
    просмотров
    Оккупанты обстреляли четыре громады Никопольщины: ранения получил 54-летний мужчина
    Оккупанты обстреляли четыре громады Никопольщины: ранения получил 54-летний мужчина

    Оккупационные войска обстреляли четыре общины Никопольщины.

    Вчера 16:38
    1
    просмотров
    В Днепре 5-й трамвай снова поехал после ракетного удара
    В Днепре 5-й трамвай снова поехал после ракетного удара

    В Днепре трамвай №5 возобновил свою работу.

    Вчера 15:45
    6
    просмотров
    В Днепропетровской области женщина умерла на пляже: посетители просто продолжили отдых
    В Днепропетровской области женщина умерла на пляже: посетители просто продолжили отдых

    Женщина умерла на пляже турбазы Авангард в районе Марьяновки.

    Вчера 14:59
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области 18-летнего молодого человека задержали за серию имущественных преступлений
    В Днепропетровской области 18-летнего молодого человека задержали за серию имущественных преступлений

    В городе Марганец полицейские разоблачили 18-летнего парня за совершение серии имущественных преступлений.

    Вчера 14:00
    9
    просмотров
    Спасатели расчистить завалы многоэтажки в Днепре до 7-го этажа: людей под ними не нашли
    Спасатели расчистить завалы многоэтажки в Днепре до 7-го этажа: людей под ними не нашли

    В Днепре продолжается спасательно-поисковая операция на месте попадания в многоэтажку.

    Вчера 12:59
    7
    просмотров
    На Днепропетровщине провели в последний путь павшего Защитника
    На Днепропетровщине провели в последний путь павшего Защитника

    В Днепропетровской области простились с павшим Героем.

    Вчера 11:01
    2
    просмотров
    У Дніпрі електричка переїхала чоловіка
    У Дніпрі електричка переїхала чоловіка

    В Днепре мужчину насмерть переехала электричка.

    Вчера 10:45
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх