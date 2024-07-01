Привет, июль: сегодня в Днепре ожидается жаркая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +32°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 1 июля:
Читайте также:
Автор:
Обновлена информация о спасательной операции в Днепре.
Сегодня враг снова атаковал Никопольщину.
В Днепропетровской области зарегистрировали несколько обращений по поводу укусов ядовитых…
Оккупационные войска обстреляли четыре общины Никопольщины.
Обновлена информация о спасательной операции в Днепре.
Сегодня враг снова атаковал Никопольщину.
В Днепропетровской области зарегистрировали несколько обращений по поводу укусов ядовитых пауков.
Оккупационные войска обстреляли четыре общины Никопольщины.
В Днепре трамвай №5 возобновил свою работу.
Женщина умерла на пляже турбазы Авангард в районе Марьяновки.
В городе Марганец полицейские разоблачили 18-летнего парня за совершение серии имущественных преступлений.
В Днепре продолжается спасательно-поисковая операция на месте попадания в многоэтажку.
В Днепропетровской области простились с павшим Героем.
В Днепре мужчину насмерть переехала электричка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!