Привет, июль: сегодня в Днепре ожидается жаркая погода

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +32°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 1 июля:

К вечеру видна радуга – будет хорошая погода.

Утки притихли – будет ветер и дождь.

Зяблик звонко поет – к хорошей погоде.

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