Привет, весна: сегодня днепрян ожидает облачная погода

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

В Днепре продолжают приводить в порядок ливневую канализацию — ремонтируют…

В Украине конец февраля будет достаточно теплым.

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