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Привет, весна: сегодня днепрян ожидает облачная погода

Сегодня 06:15
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Зонтик можно оставлять дома!

Новости Днепра про Привет, весна: сегодня днепрян ожидает облачная погода

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 1 марта:

  • Густой туман 1 марта говорит о дождливом лете.
  • Какой первый день марта — такой и вся весна будет.
  • Снегопад в этот день сулит хорошую рыбалку летом.
  • Плещется вода на льду водоема — ждите теплые дни.
  • Если вороны каркают громко — скоро похолодает.

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Новости Днепра про Привет, весна: сегодня днепрян ожидает облачная погодаУкраїнська Новости Днепра про Привет, весна: сегодня днепрян ожидает облачная погодаРусский

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