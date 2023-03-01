Привет, весна: сегодня днепрян ожидает облачная погода

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 1 марта:
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