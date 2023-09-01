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Привет, сентябрь: сегодня в Днепре ожидается дождь с грозой

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Привет, сентябрь: сегодня в Днепре ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Утром и днем ожидается дождь с грозой, к вечеру ему на смену придет мелкий дождь. Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 1 сентября: 

  • Какая погода стоит 1 сентября, такая и осень будет.
  • Если туман с утра, значит, ждем снежную зиму.
  • Теплый день 1 сентября обещает долгую зиму.
  • Журавли на юг улетают — к ранней зиме.
  • Если трава зелёная, как весной, жди тёплую зиму
  • Редкие облака — к ясной и холодной погоде.
  • Южный ветер – к хорошему урожаю овса.

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Новости Днепра про Привет, сентябрь: сегодня в Днепре ожидается дождь с грозойУкраїнська Новости Днепра про Привет, сентябрь: сегодня в Днепре ожидается дождь с грозойРусский

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