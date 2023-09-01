Привет, сентябрь: сегодня в Днепре ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Утром и днем ожидается дождь с грозой, к вечеру ему на смену придет мелкий дождь. Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 1 сентября:
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