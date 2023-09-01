Привет, сентябрь: сегодня в Днепре ожидается дождь с грозой

Обязательно захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Утром и днем ожидается дождь с грозой, к вечеру ему на смену придет мелкий дождь. Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 1 сентября:

Какая погода стоит 1 сентября, такая и осень будет.

Если туман с утра, значит, ждем снежную зиму.

Теплый день 1 сентября обещает долгую зиму.

Журавли на юг улетают — к ранней зиме.

Если трава зелёная, как весной, жди тёплую зиму

Редкие облака — к ясной и холодной погоде.

Южный ветер – к хорошему урожаю овса.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: