Привет, май: сегодня днепрян ждет дождливая погода

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти дождь, который к вечеру должен закончиться. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 1 мая:
Читайте также:
Автор:
Обязательно захватите с собой зонт!
В мае украинцев ожидает несколько геомагнитных всплесков.
Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре…
Раньше на месте Фестивального причала в Днепре был небольшой «порт»…
В Днепре слышали взрывы
Сегодня днем, 30 апреля, российские оккупанты атаковали из тяжелой артиллерии Никополь. В результате вражеского обстрела пострадали не только жилые дома и инфраструктура, но и мирные граждане. Есть погибший и раненые.
В Каменском от домашнего насилия длительное время страдали женщина с маленьким ребенком. Мужчина, который по совместительству является бывшим полицейским, издевался над жертвой: бил, угрожал, не позволял пользоваться телефоном, а порой закрывал в квартире, то есть буквально держал в заложниках.
Никополь едва ли не ежедневно страдает от вражеских обстрелов. Оккупанты атаковали город ночью, но на этом не остановились. Под вечер воскресенья, 30 апреля, они снова ударили из тяжелой артиллерии.
В воскресенье, 30 апреля, в Павлограде на поверхности воды реки Волчья заметили тело. На место вызвали спасателей, которые достали труп из водоема.
В субботу, 29 апреля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошла смертельная авария. Там водитель автомобиля Skoda в нетрезвом состоянии наехал на велосипедиста. Пострадавший в результате полученных травм погиб на месте.
28 апреля на фронте погиб талантливый танцовщик из Днепра Владимир Кулиш. Он был участником народного ансамбля танца "Радость", однако после полномасштабного вторжения оккупантов сменил сцену на окопы.
В воскресенье, 30 апреля, в Днепре на улице Лизы Чайкиной огромное дерево упало во двор частного дома. Под растением чуть не погиб пес хозяев жилья.
Уровень воды в реке Днепр снова поднимается. В Днепропетровской области до 1 мая объявлен второй уровень опасности - оранжевый.
В субботу, 29 апреля, на одном из блокпостов в Днепропетровской области патрульные остановили автомобиль Volkswagen, за рулем которого сидел пьяный мужчина. Его водительские права вызвали подозрение у правоохранителей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!