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Привет, май: сегодня днепрян ждет дождливая погода

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Привет, май: сегодня днепрян ждет дождливая погода

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти дождь, который к вечеру должен закончиться. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 1 мая:

  • Кукушка долго кукует — тепло придет, а холод уйдет
  • Если погода 1 мая теплая, то вторая половина месяца будет холодной
  • Фиалка цветет 1 мая — пора сажать редис, морковь, лук, укроп и петрушку
  • Если дождь идет — примета, что будет рожь хорошо расти
  • Если в мае холодно — год будет хлебородный.

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Новости Днепра про Привет, май: сегодня днепрян ждет дождливая погодаУкраїнська Новости Днепра про Привет, май: сегодня днепрян ждет дождливая погодаРусский

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